Elon Musk e Twitter, in procinto di accettare di acquistare la piattaforma per 40.000 milioni

La direttiva di Twitter sta per accettare di vendere la piattaforma al magnate della tecnologia Elon Musk per circa 43.000 milioni di dollari in contanti, il prezzo che il CEO di Tesla ha definito la sua offerta “migliore e definitiva” per il social network. Questo è stato spiegato a Reuters da persone che hanno familiarità con la questione.

Twitter potrebbe annunciare l’accordo da $ 54,20 per azione più tardi lunedì, una volta che il suo consiglio si sarà riunito per raccomandare la transazione agli azionisti di Twitter, hanno affermato le fonti. È sempre possibile che l’accordo vada in pezzi all’ultimo minuto, hanno aggiunto le fonti. Musk, la persona più ricca del mondo secondo un conteggio di Forbes, sta negoziando l’acquisto di Twitter a titolo personale e Tesla non è coinvolta nell’accordo.

Twitter finora non è stato in grado di garantire una disposizione "go-shop" nell'ambito del suo accordo con Musk che gli avrebbe consentito di sollecitare altre offerte una volta firmato l'accordo, hanno affermato le fonti. Tuttavia, Twitter potrebbe accettare un'offerta da un'altra parte pagando a Musk una quota di rottura, hanno aggiunto le fonti.

Le fonti hanno chiesto l’anonimato perché la questione è riservata. Twitter e Musk non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Musk ha affermato che Twitter deve essere privatizzato per crescere e diventare una vera piattaforma di libertà di parola. Le azioni di Twitter sono aumentate del 4,5% nel trading pre-mercato a New York lunedì, a $ 51,15.

L’accordo sarebbe arrivato solo quattro giorni dopo che Musk aveva presentato un pacchetto di finanziamento a sostegno dell’acquisizione. Ciò ha fatto sì che il consiglio di amministrazione di Twitter prendesse più sul serio l’accordo e molti azionisti hanno invitato la società a non lasciarsi sfuggire l’opportunità di un accordo, ha riferito Reuters domenica. Leggi di più

La vendita segnerebbe l'ammissione di Twitter che il suo nuovo amministratore delegato, Parag Agrawalche ha preso il timone a novembre, non riesce a rendere la società più redditizia, nonostante sia sulla buona strada per raggiungere gli ambiziosi obiettivi finanziari che la società si è prefissata per il 2023. Le azioni di Twitter erano scambiate al di sopra del prezzo delle azioni. Offerta di Musk a novembre.