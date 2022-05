Elon Musk avverte che l’accordo per l’acquisto di Twitter è bloccato

L’accordo tra Elon Musk Y Twitter è bloccato. Il magnate della tecnologia ha avvertito questo martedì che la sua offerta di acquistare il rete sociale per 44.000 milioni di dollari (circa 41.000 milioni di euro) potrebbe essere in pericolo a causa del suo disaccordo con il management della società sul numero di conti falsi.

“Ieri il CEO di Twitter ha rifiutato di fornire la prova che sono meno del 5%. Questo accordo non può andare avanti finché non lo fornisce”, ha twittato.

Musk ha già annunciato venerdì che avrebbe “temporaneamente” sospeso l’acquisizione della piattaforma fino a quando non avesse saputo il numero esatto di account falsi o automatizzati. Twitter ha fatto notare alle autorità statunitensi che si trattava di meno del 5% degli utenti monetizzabili, cosa di cui l’uomo più ricco del mondo non è chiaro.

Cosa vuole Musk?

Leggere le intenzioni di qualcuno così provocatorio e criptico come Musk è sempre difficile. Tuttavia, gli analisti sottolineano che con questo gesto potrebbe cercare modi per rinegoziare il prezzo dell’operazione al ribasso o addirittura abbandonarlo del tutto. In una conferenza a Miami, l’uomo d’affari che è anche responsabile di aziende come Tesla Y SpaceX Ha assicurato che l’opzione di cercare un prezzo di acquisto inferiore non era “fuori questione”. L’opzione di abbandonare l’accordo sembra giuridicamente più complessa, dal momento che è stata concordata una clausola secondo la quale Musk avrebbe dovuto pagare 1.000 milioni di dollari a Twitter se avesse fatto marcia indietro.

Particolarmente tesa la situazione tra la dirigenza di Twitter e Musk. Questo lunedì, il capo del social network, Parag Agrawal, postato un thread in cui ha fornito un contesto su come rilevano ed eliminano i falsi account e ha osservato che la percentuale di questi era inferiore al 5%. Il magnate della tecnologia ha risposto a queste spiegazioni semplicemente con un’emoji di cacca.