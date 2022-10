Elon Musk acquista Twitter per evitare di andare a processo

Elon Musk si è offerto di procedere con l’acquisto di Twitter per evitare di andare giudizio ponendo così fine a una delle più grandi soap opera recenti nel settore della tecnologia. Dopo mesi di contestazioni e accuse incrociate, il tycoon tecnologico avrebbe fatto marcia indietro informando il rete sociale della sua intenzione di mantenere l’accordo siglato lo scorso aprile e chiudere l’acquisizione per 44.000 milioni di dollari (circa 41.000 milioni di euro). Il social network ha risposto di accettare l’offerta e l’ha comunicata alla SEC, l’autorità di regolamentazione del mercato azionario statunitense.

Mentre “Bloomberg” è avanzato, citando persone che hanno familiarità con la conversazione e confermato da altri media statunitensi, l’uomo più ricco del mondo ha inviato una lettera con la sua proposta al consiglio di amministrazione del piattaforma durante il lunedì sera, opzione ancora allo studio. Il prezzo iniziale della vendita di Twitter è stato concordato in 54,20 dollari per azione, una cifra molto superiore al valore attuale del social network.

battaglia legale

Poco dopo aver chiuso l’accordo di acquisto ad aprile, Musk ha iniziato ad accusare Twitter di mentire sul numero di conti falsi che operano all’interno della piattaforma. Dopo quasi due mesi di speculazioni, il controverso uomo d’affari – leader di aziende come Tesla o SpaceX— ha dichiarato nel mese di luglio di non voler più portare a termine l’acquisizione cui si era impegnata per iscritto. Il consiglio di amministrazione del social network ha poi denunciato Musk per non aver rispettato l’accordo e di averlo costretto a rettificare. Lungo il percorso, il valutazione dell’azienda è crollata, minando la fiducia dei suoi dipendenti e generando un clima di nervosismo e incertezza.

Il tanto atteso processo tra Twitter e Musk è fissato per il 17 ottobre, tra meno di due settimane. Il social network ha assicurato che le argomentazioni di Musk sullo “spam” erano “cortine fumogene” per fare marcia indietro e cercare di correggere un’operazione che avrebbe potuto chiudere a un prezzo inferiore. Tuttavia, l’ex chief security officer della società ha accusato a luglio che Twitter ha “mentito” alle autorità di regolamentazione sui suoi problemi di sicurezza e sul numero effettivo di account automatizzati (o ‘bot‘), supportando così la tesi di Musk.

Se accettata, la rettifica di Musk gli consentirebbe di evitare un processo lungo e costoso la cui risoluzione è sconosciuta. D’altra parte, i media statunitensi sottolineano che l’offerta di acquisto potrebbe essere una tattica di trattativa del magnate per fermare il contenzioso.

Le azioni di Twitter sono aumentate del +12% dopo aver rivelato il passo indietro di Musk per accettare l’acquisto della piattaforma al suo prezzo iniziale (molto più alto di quello che vale adesso). Twitter ha sospeso la sua quotazione prima di quello che potrebbe essere un accordo tra le due parti. pic.twitter.com/hVN6VoXsLD – Carles Planas Bou (@carlesplb) 4 ottobre 2022

La notizia è stata accolta con euforia dai mercati. Il Azioni di Twitter sono aumentati del 12,67% dopo aver appreso della rettifica di Musk. La società ha temporaneamente sospeso la quotazione in borsa Borsa in attesa della chiusura di un accordo che significherebbe una netta vittoria per il social network, perché oltre a raggiungere l’obiettivo iniziale —ratificato dai suoi azionisti-che gli avrebbe permesso di porre fine alla sua crisi interna.

Prima di aprire questa telenovela aziendale rifiutando l’accordo di acquisto, Musk ha promesso agli investitori di Twitter che entro il 2025 potrebbe raggiungere 500 milioni di utenti giornalieri e ricavi per 13,2 miliardi di dollari, cifre lontane dai 5.077 milioni dello scorso anno. È stato ipotizzato che un Twitter sotto il controllo di Musk porterà a limitare la moderazione dei contenuti, ad aprire gli algoritmi e persino a consentire all’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump di tornare sulla piattaforma.