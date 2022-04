Elon Musk acquista il 9% di Twitter e il valore sale alle stelle a Wall Street

Elon Musk, CEO di Teslaha acquistato una partecipazione del 9,2% nel capitale di Twitter. Dopo questo movimento, il valore sale a Wall Street di oltre il 25%.

Secondo il documento 13G della US Securities and Exchange Commission (SEC), la quota di Musk ammonta a 73.486.938 titoli Twitter, con una valutazione alla chiusura dello scorso venerdì di 2.890 milioni di dollari.

Il fondatore di Tesla e una delle persone più ricche del mondo ha inviato lunedì la conferma del suo investimento alla SEC.

I titoli del social network hanno chiuso la settimana nel $ 39,16in modo che la valutazione di mercato totale della società ammonti a 31.470 milioni di dollari.

Finora quest’anno le sue azioni sono diminuite del 9%, una percentuale ancora più alta rispetto al prezzo di aprile 2021, fino a quasi il 40%. Nell’ultimo mese è però riuscita a superare le cifre, con una rivalutazione del 21% a marzo.

“Musk potrebbe provare ad assumere una posizione più aggressiva qui su Twitter“, Dan Ives, analista di Wedbush, ha detto alla “CNBC”, aggiungendo che “questo potrebbe eventualmente portare a un qualche tipo di acquisto”.

Musk è un habitué di Twitter. Infatti, in questi mesi ha lasciato nelle mani dei suoi followers alcuni movimenti che ha successivamente effettuato, come quando ha fatto una domanda per sapere se ha dovuto vendere il 10% delle sue azioni in Tesla. “Ero pronto ad accettare qualsiasi risultato”, ha detto al termine della votazione.

Il CEO di Tesla si trovava quindi di fronte a una tassa di oltre 15.000 milioni di dollari per le stock option e la vendita di quei titoli era una via di fuga per non dover pagare tante tasse.

In effetti, un paio di settimane fa ha criticato la mancanza di libertà di espressione sui social network dopo un sondaggio che lui stesso ha fatto su Twitter.

La libertà di parola è essenziale per una democrazia funzionante. Credi che Twitter aderisca rigorosamente a questo principio? — Elon Musk (@elonmusk) 25 marzo 2022

“La libertà di espressione è essenziale per una democrazia funzionante. Pensi che Twitter aderisca rigorosamente a questo principio?”, ha chiesto ai suoi follower, che hanno votato ‘no’ a stragrande maggioranza.

Dato che Twitter funge de facto da piazza pubblica, il mancato rispetto dei principi della libertà di parola mina fondamentalmente la democrazia. Cosa dovrebbe essere fatto? https://t.co/aPS9ycji37 — Elon Musk (@elonmusk) 26 marzo 2022

“Dal momento che Twitter funziona de facto come la piazza pubblica, il mancato rispetto dei principi della libertà di espressione mina fondamentalmente la democrazia.. Cosa dovrebbe fare?” si chiese.

“Resta da vedere cosa Musk pianifichi per la sua partecipazione, che è quattro volte quella del fondatore Jack Dorsey. Twitter ha recentemente visto Dorsey dimettersi dalla carica di CEO nel novembre dello scorso anno, sotto la pressione del famoso investitore attivista Elliott Management. “, sottolinea Ben LaidlerGlobal Markets Strategist presso eToro.