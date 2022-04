Elon Musk accetta di acquistare Twitter per 44 miliardi di dollari

La telenovela volge al termine: Twitter ha raggiunto un accordo definitivo per essere acquisito da Elon Musk per $ 54,20 per azione incassare a transazione del valore di circa $ 44 miliardi.

“Il prezzo di acquisto rappresenta un premio del 38% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Twitter il 1 aprile 2022che è stato l’ultimo giorno di negoziazione prima che Musk rivelasse la sua quota di circa 9% su Twitter“, ha affermato la società in un comunicato stampa distribuito da PR Newswire.

A seguito di questo annuncio, le azioni della società sono salite oltre il 6% a Wall Street.

Brett sartopresidente indipendente del Consiglio di amministrazione di Twitter, ha osservato che il Consiglio di amministrazione di Twitter “ha intrapreso un processo ponderato e approfondito per valutare la proposta di Elon, concentrandosi deliberatamente su valore, certezza e finanziamento”. “La transazione proposta offrirà un notevole premio in contanti e riteniamo che sia la migliore linea d’azione per gli azionisti di Twitter”.ha aggiunto.

Per la sua parte, Parag GrawalCEO di Twitter, lo ha sottolineato “Twitter ha uno scopo e una rilevanza che ha un impatto sul mondo intero” e ha assicurato di essere “profondamente orgoglioso dei nostri team e ispirato dal lavoro che non è mai stato così importante”.

Ecco la nota CEO di Twitter @paraga senti solo dipendenti. L’azienda ha tutte le mani in programma per le 14:00 PT per discutere dell’acquisto dell’azienda da parte di Elon Musk pic.twitter.com/3WobiWovt5 —Kurt Wagner (@KurtWagner8) 25 aprile 2022

L’operazione, che è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Twiter, chiusura prevista nel 2022subordinatamente all’approvazione degli azionisti di Twitter, alla ricezione delle approvazioni normative applicabili e al rispetto di altre condizioni di chiusura consuete.

“La libertà di espressione è il fondamento di una democrazia funzionante, e Twitter è la piazza digitale in cui si discutono questioni vitali per il futuro dell’umanitàMusk ha espresso.

Spero che anche i miei peggiori critici rimangano su Twitter, perché questo è ciò che significa libertà di parola — Elon Musk (@elonmusk) 25 aprile 2022

“Voglio anche rendere Twitter migliore che mai migliorando il prodotto con nuove funzionalità, rendendo gli algoritmi open source per aumentare la fiducia, sconfiggendo i bot spam e autenticando tutti gli esseri umani. Twitter ha un enorme potenziale: non vedo l’ora di lavorare con l’azienda e la comunità di utenti per sbloccarlo”, ha condannato anche l’amministratore delegato di Tesla.

Il miliardario ha garantito $ 25,5 miliardi di debito completamente impegnato e finanziamento del prestito di margine e sta fornendo un impegno di capitale di circa $ 21 miliardi. Non ci sono condizioni di finanziamento per la chiusura dell’operazione.

Vi ricordiamo che Twitter prevede di pubblicare il suo risultati del primo trimestre dell’anno fiscale 2022 prima dell’apertura del mercato 28 aprile 2022.