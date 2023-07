Elle compra un vassoio di fragole Lidl e scopre un animale strano all’interno!

Acquistando fragole da Lidl, questa cliente non si aspettava di trovare qualcosa di improbabile. E voi, come avreste reagito?

Da Lidl si trova di tutto. E talvolta, anche l’impensabile! Come questa cliente del negozio che ha acquistato una barattolo di fragole e ha fatto una scoperta scioccante!

Trova un geco nelle fragole acquistate da Lidl

Ma abbiate comunque occhio attento… Perché una cliente del marchio ha avuto la sgradevole sorpresa di trovare l’altro giorno nella sua barattolo di fragole un ospite leggermente ripugnante!

Andando a fare la spesa nel suo supermercato, questa cliente ha fatto la conoscenza di un geco nascosto nella sua barattolo di fragole. Una sorta di piccola lucertola, parente dei serpenti, si trova di solito in ambienti semi-aridi o nelle foreste tropicali.

Il campione scoperto da Lidl proveniva dall’Egitto (luogo di produzione della frutta). Aveva quindi fatto il viaggio sano e salvo per finire sugli scaffali di frutta e verdura del discount! Ed è mentre stava gustando le sue fragole che la giovane donna di 29 anni ha fatto questa scoperta scioccante!

“Mentre stavo per mangiare le fragole che avevo messo in frigo, ho visto una testa muoversi!” racconta quest’ultima. “Ero scioccata!”, ha reagito. Ma una volta superata la paura, la giovane donna non ha esitato ad avere il buon riflessi.

Ha contattato un’associazione che lotta contro la crudeltà verso gli animali affinché venga a recuperare il geco a casa sua. Quindi, più spavento che male per questa cliente di Lidl.

Ma la sua storia sorprendente rischia di rimanerle a lungo in testa la prossima volta che farà la spesa. Quanto alla barattolo di fragole, non si sa se alla fine sia stata consumata.

