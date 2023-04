Elemento essenziale per quest’estate: Lidl fa incetta di vendite con la sdraio che tutti vorranno per la spiaggia

La tumbona di Lidl perfetta per l’estate

L’estate si avvicina e arriva il momento di iniziare a godersi giardini, terrazze, cortili e altri spazi esterni che possiamo avere a casa, sicuramente ideale per trascorrere i nostri momenti di svago all’aria aperta con le buone temperature e la migliore compagnia. Oggi ti mostriamo una tumbona di Lidl che sta spopolando nelle vendite perché è ideale per rilassarti in estate, e ora inoltre ha uno spettacolare sconto del 20% che la rende quasi regalata… affrettati che vola via!

Lidl dà il massimo con la sua campagna primavera-estate, e nei suoi cataloghi puoi già trovare una grande varietà di tumbonas, sedie e poltrone in cui goderti il tuo tempo libero rilassandoti al sole nel miglior ambiente possibile. La catena tedesca sa che la gente non vede l’ora che arrivi l’estate per godersi le loro terrazze e giardini, quindi non esita a riempire i suoi cataloghi di articoli irresistibili che vorrai acquistare a tutti i costi.

La tumbona di Lidl che ti serve

Parliamo della poltrona-tumbona, un’opzione ideale per rilassarti nel tuo giardino o terrazza in diverse posizioni in modo che tu possa sempre essere in quella più comoda o quella che più ti va in ogni momento, una meraviglia che piacerà a tutta la famiglia così dovrai comprarne diverse. Attualmente ha un super sconto del 20% che porta il suo prezzo finale a 47,99€, uno sconto incredibile che vale la pena approfittare.

Questa fantastica poltrona tumbona di Lidl ha una struttura in metallo con rivestimento in polvere di poliestere e un meccanismo resistente in grado di sopportare il movimento per molti anni. Sia la base che lo schienale sono regolabili in 6 posizioni, perfette per trovare sempre la posizione ideale e mantenere la postura desiderata in ogni momento, oltre a comodi braccioli per poter appoggiare le braccia quando vuoi.

Caratteristiche interessanti della tumbona di Lidl

Una caratteristica molto interessante è che si può piegare per risparmiare spazio quando non la stai utilizzando, e ha piedini speciali che non graffieranno il pavimento. Il sedile e lo schienale sono in plastica facile da pulire, quindi basterà passare un panno per eliminare polvere o sporco, essendo consigliabile farlo con molta frequenza visto che essendo all’aperto si sporcherà molto.

Per quanto riguarda le sue dimensioni, sono 148 cm di lunghezza, 62 cm di profondità e 106 cm di larghezza, con un peso di 7,8 kg, ed è molto importante che tu tenga presente che sopporta un carico massimo di 110 kg.

In conclusione, la tumbona di Lidl è un’ottima scelta per godersi l’estate all’aperto grazie al suo comfort, praticità e prezzo conveniente. Non perdere l’occasione di rendere il tuo giardino o terrazza ancora più accogliente!

4.2/5 - (4 votes)