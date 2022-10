Eintracht vs. Spurs quote, scelte, come guardare, live streaming: 4 ottobre 2022 pronostici UEFA Champions League

L’Eintracht Frankfurt sta cercando di sfruttare al meglio il suo debutto in UEFA Champions League, ma ciò significa sopravvivere a un Gruppo D molto difficile che comprende anche Sporting CP e Tottenham Hotspur. Eintracht e Spurs hanno subito una sconfitta contro il primo, e ora dovranno affrontarsi martedì sulla Paramount+ per il possesso esclusivo dietro lo Sporting nel Gruppo D. La squadra tedesca ha molti motivi di ottimismo dopo aver vinto tre partite consecutive, ma dovrà affrontare un talentuoso club del Tottenham che cercherà di meglio dei suoi recenti risultati. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Calcio d’inizio dal Deutsche Bank Park a Germania è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Tottenham contro Eintracht dal Caesars Sportsbook elencano gli Spurs come i +112 favoriti (rischiando $ 100 per vincere $ 112) sulla linea del denaro dei 90 minuti, con l’Eintracht i +235 perdenti. Un pareggio ha un prezzo di +255 e l’over-under per i goal totali segnati è 2,5. La partita di martedì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Prima di sintonizzarti sulla partita di martedì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato quasi $ 33.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Spurs vs Eintracht, Green sta sostenendo entrambe le squadre a segnare nella partita per una vincita di -140. Molti conoscono gli exploit offensivi di Harry Kane nella parte superiore dell’attacco per gli Spurs, ma una seconda opzione affidabile aiuterebbe in un match critico di Champions League. Il brasiliano F/AM Richarlison ha il potenziale per essere quell’alternativa, dato che ha il secondo punteggio più alto previsto di gol più assist della squadra dietro Kane (.70). Sebbene non abbia segnato il suo primo gol stagionale, ha una media di 2,41 tiri sani ogni 90 minuti.

Daichi Kamada guida l’Eintracht nel segnare in questa stagione con sei gol in tutte le partite grazie a un inizio di stagione veloce. Anche se ne ha messo uno solo per il suo club dal 3 settembre, è rimasto pericoloso e ha segnato contro gli Stati Uniti nell’amichevole vinta 2-0 dal Giappone il 23 settembre. Anche l’attaccante francese Randal Kolo Muani ha segnato l’attacco dell’Eintracht, con sei assist e due obiettivi. È stato espulso nella sua ultima partita di Bundesliga, ma è idoneo a giocare martedì.

“Il Francoforte ha subito una completa sconfitta per 3-0 contro lo Sporting al Deutsche Bank Park nella sua gara di apertura della Champions League, ma si è ripreso con quella vittoria per 1-0 contro il Marsiglia”, ha detto Green a SportsLine. “Ciò lo lascia alla pari con gli Spurs con tre punti a testa, e potrebbe trasformarsi in una lotta diretta tra queste squadre per la qualificazione”.

