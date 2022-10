Eintracht Francoforte-Tottenham in diretta streaming: scelta della Champions League, canale TV, come guardare online, quote

Eintracht Francoforte Benvenuto Tottenham Hotspur al Deutsche Bank Park martedì nel Gruppo D di UEFA Champions League. Entrambe le squadre hanno tre punti su sei possibili con gli ospiti che cercano di recuperare dalla sconfitta per 2-0 contro CP sportivo mentre i padroni di casa hanno vinto 1-0 a Marsiglia l’ultima volta. Con la squadra francese che ospiterà la squadra portoghese prima di questo incontro, Frankfurt e Spurs scenderanno in campo sapendo come sarà il gruppo quando sarà a tempo pieno allo Stade Velodrome.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data: Martedì 4 ottobre | Ora: 15:00 ET

Posizione: Deutsche Bank Park — Francoforte, Germania

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità: Francoforte +250; Pesca +250; Spurs +105 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Francoforte: Nelle posizioni europee nella Bundesliga tedesca e in lotta per il secondo posto nel girone dell’UCL è una posizione decente per gli uomini di Oliver Glasner in cui ritrovarsi. Non ci sarà Mario Gotze, però, con il nazionale tedesco infortunato. L’Eintracht è in una serie di tre vittorie consecutive e ha perso solo due delle ultime nove partite, ma una di queste è stata contro la capolista Sporting.

speroni: Terzi in Premier League, per ora le cose vanno bene per gli uomini di Antonio Conte. La sconfitta contro lo Sporting non è stata l’ideale, ma c’è ancora tempo per cambiare forma. Detto questo, dopo la sconfitta a Arsenale lo scorso fine settimana, sono due le sconfitte delle ultime tre. Le prime due sconfitte della stagione, gli Spurs erano imbattuti da sette partite all’inizio di questa stagione.

Predizione

Gli Spurs dovrebbero avere troppo per Francoforte. I padroni di casa possono rendere la vita difficile a chiunque, ma la qualità del Tottenham dovrebbe rivelarsi con la sconfitta nel derby del nord di Londra che richiede una reazione immediata. Scegliere: Tottenham 2, Eintracht 1.