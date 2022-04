Effetto Fed su bitcoin: più volatilità e ribasso verso i 30mila dollari

Il mercato delle criptovalute, in particolare bitcoin, ha recentemente subito un focolaio di volatilità, con notevoli oscillazioni che aumenteranno man mano che la Federal Reserve (Fed) statunitense continua sulla strada dell’inasprimento della sua politica monetaria. Questo accoppiamento tra le decisioni della banca centrale statunitense e il comportamento delle criptovalute è dovuto a una nuova serie di partecipanti a questo mercato “che pensano in modo molto diverso rispetto agli investitori tradizionali nelle valute digitali”, commenta Teeka Tiwari, analista del Palm Beach Research Group.

Questo cambiamento nelle dinamiche di mercato è dovuto a il nuovo denaro che entra nelle criptovalute arriva dai ‘family office’, hedge fund e piccole istituzioni. E questo ha causato un passaggio tra coloro che originariamente si muovevano e scuotevano bitcoin: le balene, i minatori e i veri credenti. Quei partecipanti rimangono HODLers (“Hold On For Dear Life”) “e non venderanno mai i loro bitcoin”, spiega Tiwari.

A differenza della prima ondata di investitori, che continuano a considerare bitcoin come una riserva di valore a lungo termine, i nuovi giocatori vedono il bitcoin come un asset di trading o come un asset rischioso, proprio come i titoli tecnologici ad alta crescita di Wall Street. Pertanto, “basano le loro decisioni di acquistare o vendere bitcoin sull’andamento previsto dei tassi di interesse”, afferma l’analista del Palm Beach Research Group. Poiché tassi più elevati influiscono sulle valutazioni di queste società, i modelli degli analisti indicano prezzi più bassi.

Poiché questi investitori vedono bitcoin come un titolo tecnologico, vendono. “Non importa se hanno ragione o torto. Ciò che conta al momento è che il mercato tratti i bitcoin come una tradizionale risorsa di rischio”, sostiene Tiwari. E aggiunge: “Ciò significa che se pensano che le tariffe aumenteranno, usciranno dalle loro posizioni bitcoin insieme alle loro posizioni NASDAQ (che è sceso del 14% nell’anno)”.

Pertanto, visti gli avvertimenti della Fed di un più rapido inasprimento delle politiche e di un’accelerazione dei rialzi dei tassi di interesse, questo esperto avverte che “nel breve termine, vedremo prezzi più deboli mentre bitcoin si muove di pari passo con i titoli tecnologici”. In effetti, sottolinea che “nessuno dovrebbe sorprendersi se bitcoin si indebolisce a $ 28.000-32.000”.

L’analista ritiene, tuttavia, che questo autunno sarà una grande opportunità di acquisto, poiché fa parte di un trend che non prevarrà perché semplicemente non fondato. A suo avviso si tratta di unnarrativa temporale come tante altre che hanno avuto un impatto particolarmente speciale sul prezzo” della valuta digitale.

“Una volta mercato matura, la mentalità di questi nuovi attori cambierà. E vedremo apparire un consenso intorno al bitcoin come riserva di valore a lungo termine”, afferma, cosa che accadrà tra circa quattro anni. “Quando ciò accadrà, saremo sulla buona strada per raggiungere $ 500.000 in bitcoin”, prevede, un prezzo che Tiwari vede possibile entro la fine del 2025.