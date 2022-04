Eccoci qui: i piani della squadra del Manchester United dopo dieci appuntamenti con Hag, il Man City attende la decisione di Haaland

Entriamo subito nell’edizione di questa settimana di Here We Go, dove ci concentreremo sul futuro allenatore del Manchester United e sui suoi prossimi passi, il Manchester City in attesa di Erling Haaland per prendere la sua decisione, oltre ad altre note su Liverpool, Real Madrid e Barcellona .

Quali sono le prospettive del Manchester United dopo dieci Hag?

Il Manchester United si prepara a intraprendere un capitolo importante della sua storia recente poiché la nomina di Erik ten Hag come nuovo allenatore per la prossima stagione sarà presto completata. Solo i dettagli minori sono ciò che resta prima che l’allenatore olandese metta nero su bianco e lasci l’Ajax a fine stagione. I due club si metteranno in contatto per concordare la clausola rescissoria da 2 milioni di euro dopo che dieci Hag ha accettato verbalmente tutti i termini proposti dal Manchester United dopo i lunghi colloqui delle scorse settimane.

Per quanto riguarda il controllo delle decisioni relative alla costruzione della rosa, ten Hag avrà voce in capitolo insieme al board sulla strategia di mercato, che includerà nuovi acquisti, contratti e molto altro. Il club è pienamente impegnato in ten Hag ed è per questo che riceverà un contratto a lungo termine.

L’imminente arrivo di dieci Hag non cambierà il destino di alcuni giocatori già sicuri di lasciare Manchester. Edinson Cavani, Juan Mata, Jesse Lingard non rinnoveranno il contratto, mentre il club attende una risposta ufficiale e definitiva da Paul Pogba nelle prossime settimane.

Dettagli Carvalho-Liverpool

Il Liverpool è in un ottimo momento della sua stagione mentre insegue la sempre sfuggente quadrupla, ma sta anche pianificando il futuro dietro le quinte poiché ha completato l’accordo con il Fulham per la giovane stella portoghese Fabio Carvalho. Il Liverpool pagherà 5 milioni di sterline, più 2,7 milioni di sterline per i componenti aggiuntivi per acquisire questo talentuoso diciannovenne che dovrebbe firmare con il club a gennaio prima che l’accordo fallisse a causa dei tempi nelle ultime ore del Deadline Day.

Carvalho sarà ufficialmente un giocatore del Liverpool nelle prossime settimane e rimarrà nella prima squadra di Jurgen Klopp per la prossima stagione. Al suo posto, il Fulham ha raggiunto un accordo verbale con lo Shakhtar Donetsk per Manor Solomon in quanto l’esterno israeliano giocherà nella prossima stagione di Premier League per un compenso di 7,5 milioni di euro.

Il Manchester City attende la decisione di Haaland

Il Manchester City attende una risposta definitiva da Erling Haaland, uno dei big che si avvicinano al mercato estivo. La sua decisione è davvero imminente, ma dobbiamo attendere la comunicazione ufficiale. Il Manchester City sta insistendo e spingendo in ogni modo per avere Haaland. Pep Guardiola lo ha scelto come priorità, il club ha proposto un contratto di altissimo livello per i prossimi cinque anni. La gara con Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco resta aperta ma il Man City in questi giorni sta davvero insistendo.

Due rinnovi del Barcellona all’orizzonte?

Tieni d’occhio anche due importanti contratti nella Liga: il Barcellona questa settimana preparerà i documenti ufficiali per completare il prolungamento del contratto di Ronald Araujo, con un accordo verbale che durerà fino al 30 giugno 2026. Araujo rimarrà al Barça nonostante sia incredibilmente importante proposte dei corteggiatori della Premier League. Nel frattempo, il Barcellona proseguirà le trattative con il giovane e talentuoso centrocampista Pablo Gavi per concludere un accordo il prima possibile.

Il Real Madrid vuole estendere Modric e Vini Jr.

Il Real Madrid ha invece due priorità: Luka Modric e Vinicius Junior. Entrambi i giocatori hanno già ricevuto segnali positivi dal club e l’intenzione è di avviare le trattative con loro a maggio mentre ci avviciniamo alla fine della stagione. Modric può firmare per un altro anno, fino al 30 giugno 2023; Carlo Ancelotti vuole che la stella croata del regista resti a Madrid grazie alle sue incredibili prestazioni in questa stagione, anche nella partita della scorsa settimana contro il Chelsea in Champions League, dato che il Real Madrid ha ora un appuntamento con il Manchester City nelle semifinali dell’UCL (guarda su Paramount+). Vinicius riceverà invece un’offerta per un contratto quinquennale dal Real Madrid. I sentimenti per entrambe le trattative sono più che positivi.