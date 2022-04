Eccoci qui: classifica sette accordi anticipati, con Christensen e Kessié al Barça, Carvalho al Liverpool

Lavorare in anticipo è spesso considerato una strategia vincente nel mercato dei trasferimenti. I club con un focus sui tempi delle trattative a lungo termine hanno grandi vantaggi, come dimostrano i precedenti lavori di Manchester City, Real Madrid o Liverpool negli ultimi anni. Per questo i club hanno già avviato alcune trattative tra giovani talenti o top player, in alcuni casi firmati o in via di completamento. Questi sette accordi sono già in una fase avanzata per l’estate 2022-23, la loro influenza e importanza possono essere classificate in questo ordine.

1. Andrea Christensen

Stiamo ancora aspettando che Christensen metta nero su bianco prima o poi, come concordato verbalmente per un accordo con il Barcellona. Il difensore danese lascerà il Chelsea all’inizio della stagione poiché vede questa come un’ottima opportunità per fare la differenza nella squadra di Xavi Hernandez. Il 26enne è un difensore di livello mondiale che porta molta esperienza in una giovane squadra del Barcellona. L’FC Bayern lo aveva preso di mira, ma il Barça è stato più veloce perché aveva bisogno di un nuovo difensore centrale.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

2. Franck Kessié

Un altro ottimo affare del Barcellona, ​​e in questo caso le firme sui contratti sono già completate insieme alle visite mediche. L’allenatore del Barcellona Xavi lo ha convinto nonostante Kessie abbia ricevuto proposte dalla Premier League. Il 25enne ivoriano è stato il miglior centrocampista della Serie A la scorsa stagione con il Milan ed è ora pronto per una nuova esperienza. Chissà se chiuderà con uno scudetto la sua esperienza rossonera.

3. Ryan Graveberch

L’FC Bayern sta chiudendo per uno dei centrocampisti più talentuosi al mondo. L’accordo con l’Ajax è prossimo alla conclusione, in quanto ciascuna delle parti è in attesa della firma dei contratti. Il 19enne Gravenberch merita i primi tre della nostra lista perché ha qualità, talento e un enorme potenziale.

4. Noussair Mazraoui

Il Barcellona voleva Mazraoui, ma ora la scelta è destinata al Bayern Monaco nell’ennesimo affare concluso con l’agente Mino Raiola, similmente a Gravenberch. È un perfetto free agent che firma in quanto porta un pedigree competitivo e vanta già una certa esperienza in competizioni europee e internazionali a 24 anni. L’allenatore del Bayern Julian Nagelsmann potrebbe aver ottenuto il nuovo perfetto terzino destro.

5. Fabio Carvalho

L’accordo concluso tra Liverpool e Fulham per questo talentuoso adolescente portoghese è andato in pezzi proprio alla scadenza invernale. Ma non preoccuparti, fan del Liverpool, perché da allora Jurgen Klopp ha spinto per questo dato che Carvalho costerà ai Reds 5 milioni di sterline più 2,7 milioni di sterline aggiuntive. Carvalho ha davvero un potenziale incredibile e Klopp è l’allenatore perfetto per affinare le sue capacità e renderlo un nome familiare in futuro mentre si unirà alla prima squadra la prossima stagione.

6. Yacine Adli

Il Milan ha completato questo acquisto perché convinto che possa essere un affare interessante per il presente e per il futuro. Il talentuoso giovane francese arriverà dal Bordeaux come nuovo centrocampista di Stefano Pioli. Il 21enne Adli ha ottime capacità e ha il potenziale per avere un impatto immediato in Serie A. Tieni d’occhio il suo nome.

7. Savio Moreira ‘Savinho’

Un nome da ricordare lungo la strada. Classe 2004, Savinho è un’ala brasiliana che a luglio si trasferirà al Manchester City dall’Atletico Mineiro. Il passo successivo e ovvio per lui è passare a un’altra squadra in prestito per acclimatarsi al calcio in Europa. Per quel che può valere, il PSV Eindhoven ha già chiesto informazioni. Per quanto riguarda il suo completamento con il Man City, riceverà 6,5 milioni di euro più aggiunte. È un talento da monitorare perché c’è un grande clamore su di lui in Brasile.