Ecco Zeeman, il Primark olandese che spopola con i suoi prezzi pazzi

Uno dei grandi attrattivi quando si fa shopping è trovare prezzi il più bassi possibile su ciò che vogliamo comprare per poterci risparmiare un po’ di soldi, sia che andiamo a comprare il pane che se compriamo una macchina, gli sconti attirano sempre l’attenzione del consumatore, soprattutto quando sono in percentuali molto alte. Oggi ti raccontiamo la storia di Zeeman, considerato il Primark olandese, che spopola con i suoi prezzi estremamente bassi.

Questa è la storia di Zeeman, la Primark olandese

Zeeman è una catena di negozi olandese che possiede oltre 1300 punti vendita in paesi come Paesi Bassi, Italia, Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo e Austria. In Italia ha già più di 130 negozi e una crescita vertiginosa che sta portando a diventare una catena da tenere molto in considerazione quando si fa shopping, soprattutto considerando l’aumento della sua presenza.

Fondata nel 1967, fin dall’inizio è stata un’azienda familiare specializzata nella vendita di abbigliamento e prodotti tessili a prezzi bassi, diventando nel 1980 la catena di abbigliamento economico più grande dei Paesi Bassi grazie all’acquisizione della catena Brons. Jan Zeeman, il suo fondatore, ha avuto fin da subito chiaro che voleva offrire prodotti tessili di qualità a prezzi bassi, per cui comprava in grandi quantità per evitare che i suoi clienti comprassero a prezzi elevati.

Nel 1981 inizia l’espansione in Europa con l’apertura del primo negozio in Germania, e nel 1986 contava già un totale di 250 negozi. Uno dei momenti più importanti nella storia di Zeeman è stato quando Jan Zeeman, il suo fondatore, ha lasciato l’azienda, cosa avvenuta nel 1999, quando la catena aveva già 530 negozi in vari paesi. Nel corso degli anni, l’azienda ha acquisito diverse catene tessili, aumentando così il numero dei suoi negozi.

Un altro momento molto importante è stato l’apertura del suo negozio online, cosa avvenuta nel 2012 e che all’epoca serviva solo ai Paesi Bassi. Nel 2014 è arrivata l’attuazione della nuova immagine, facendo così un ulteriore passo nella sua strategia di espansione, soprattutto a livello internazionale. Il 2015 è stato l’anno in cui è arrivato il primo negozio Zeeman in Italia, e nel 2016 contava già più di 1200 negozi e 7000 dipendenti in vari paesi.

Il 2018 è stato un anno che rimarrà sempre nella memoria dell’azienda per la riapertura del 1300° negozio, in questo caso un nuovo punto vendita a Valencia. Nel 2020 è morto Jan Zeeman, il fondatore, e nel 2021 sono state raggiunte le grandi cifre di 100 negozi in Italia e 300 in Francia.