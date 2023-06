Ecco una lista di tendenze per vestirsi bene questa estate 2023: 10 look eleganti e semplici

Quest’estate 2023 ci sono diverse tendenze che spopolano nello street-style. Di seguito le ripassiamo tutte con i look della nuova collezione di Zara, che sono meravigliosi per essere comode, fresche e all’ultima moda.

Ultime tendenze nella nuova collezione di Zara

Questo vestito unisce due delle tendenze più virali del momento: il tessuto di lino e lo stile drappeggiato. Con scollo retto e di colore nero, è ideale con un paio di sandali con il tacco. 39,95€.

Uno dei vestiti più speciali del marchio insignia di Inditex. Il tessuto crochet è il preferito da chi ne sa di moda e, inoltre, questo vestito lo porta ad un altro livello con l’applicazione di perline e specchi. 39,95€.

Il dettaglio di ricami è un’altra tendenza che non possiamo perdere di vista, e questa blusa è meravigliosa per mostrarla in tutto il suo splendore. Abbinatela con una gonna di jeans e un paio di zeppe per un look estivo al 100%. 25,95€.

Il tessuto jeans è la tendenza principale della primavera-estate non solo nell’abbigliamento, ma anche nelle calzature. Zara ha questi sandali piatti in tessuto con rifiniture sfilacciate per essere all’ultima moda. 19,95€.

La borsa a rete è l’accessorio che vediamo di più nello street-style questa stagione, e l’insegna di Inditex ha questa nella sua nuova collezione. In formato shopper e con stampa a righe, è molto pratica e carina. 35,95€.

Un kimono con revers e maniche lunghe con chiusura incrociata con laccio interno e cintura dello stesso tessuto. Considerando che è uno dei capi tendenza del momento, vale davvero la pena. 29,95€.

Non possiamo dimenticare i toni metallizzati per un’occasione speciale. Questo è un vestito midi con scollo a cuore con dettaglio di paillettes. 49,95€.

