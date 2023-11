Ecco quali sono i look da ufficio che Mango propone per questo autunno/inverno

Ecco quali sono i look da ufficio che Mango propone per questo...

Se non sapete cosa indossare in ufficio quest’autunno, Mango propone diversi look che vi piaceranno sicuramente.

I migliori look da ufficio per l’autunno da Mango

Gli outfit donna giacca e pantalone e giacca e gonna non sono solo molto eleganti, ma anche molto comodi: l’essenziale per rimanere a proprio agio tutto il giorno.

Blazer e gonna: l’accoppiata intramontabile

Cosa ne pensate di questo set blazer e gonna con stampa a quadri per l’ufficio? Entrambi i capi sono realizzati in misto lana e caratterizzati da una stampa a quadri nei toni del marrone, ideale per questo periodo dell’anno. Grazie al taglio dritto e alla fodera interna, sono molto comodi ed eleganti. I look monocromatici sono di tendenza questa stagione, quindi abbinateli a una maglia a maniche lunghe marrone e a un paio di stivali alti dello stesso colore.

Il completo elegante

Se per l’ufficio preferite un completo giacca e pantaloni, Mango offre anche questa proposta nella sua nuova collezione. Di colore grigio e realizzati in tessuto misto lana, la giacca ha uno scollo a V con revers e chiusura a due bottoni, mentre i pantaloni sono a vita media e dal taglio dritto. È possibile completare il look con un elegante gilet con chiusura a bottoni. Per quanto riguarda le calzature da abbinare, niente di meglio di un paio di scarpe con il tacco o di stivaletti.

Il tocco fluo

Se preferite un look più moderno, potete anche scegliere questo look per l’ufficio composto da giacca e minigonna. Chi ha detto che i colori vivaci come il rosa possono essere indossati solo in estate? Le regole del mondo della moda sono cambiate, quindi questo outfit merita di avere un posto nel vostro guardaroba. Con una camicia e un paio di stivaletti neri farete un figurone!

Il velluto si colora d’autunno

Per completare la nostra selezione di look per l’ufficio, vogliamo mostrarvi questo abito in velluto a coste che è diventato un bestseller nel negozio online di Manga. Di colore arancione e realizzato in 100% cotone, è composto da un blazer e da pantaloni dal taglio dritto. Potete abbinarlo ad una T-shirt e a scarpe basse o, se preferite un look più formale, ad una camicetta e a stivaletti con tacco.

Ecco i migliori look per l’ufficio che Mango propone per questo autunno. Sono tutti disponibili nello shop online e nei negozi Mango. Non lasciateveli sfuggire!

