Ecco perché i negozi stanno abbandonando la Italia: IKEA ha cambiato tutto! Non perdere i dettagli!

A Loja do Gato Preto chiude in Italia: il declino di un concorrente di Ikea

Un colosso del settore dell’arredamento, A Loja do Gato Preto, è costretto a chiudere definitivamente tutte le sue filiali in Italia. Negli ultimi anni, questa catena portoghese aveva attratto l’attenzione dei consumatori con un catalogo originale e accattivante, proponendo articoli di design per la casa. Tuttavia, la sfida contro Ikea si è rivelata troppo difficile da vincere.

Un marchio ispirato ai gatti neri

A Loja do Gato Preto, come suggerisce il nome, trae ispirazione dai gatti neri per i suoi design unici. Inizialmente, sembrava destinato a ritagliarsi una quota significativa del mercato spagnolo. Purtroppo, la realtà è stata diversa, con Ikea che ha mantenuto una posizione dominante nel settore.

Un messaggio di chiusura

Pochi mesi fa, un avviso sulla vetrina del negozio di Madrid, in Calle Velázquez, annunciava: «Liquidazione totale. La nostra sede si trasferirà. Visitate il nostro sito per acquistare online». In realtà, non si trattava di un semplice trasloco, ma di un vero e proprio cessazione dell’attività.

La pandemia e la riduzione dei negozi

Nel 2020, durante l’emergenza sanitaria, A Loja do Gato Preto contava 25 punti vendita in Italia, con ambiziosi progetti di espansione. Tuttavia, un calo del 38% dei ricavi ha costretto l’azienda a rivedere le sue strategie.

Un futuro incerto

Attualmente, la catena rimarrà con sole 6 sedi nel paese: 1 a Madrid, 2 in Catalogna e 3 in Andalusia, tutte all’interno di centri commerciali. Non ci sono più negozi in strada, e i piani di espansione sono stati abbandonati.

Il desiderio di rimanere in Italia

Nonostante i ridimensionamenti, A Loja do Gato Preto tiene viva la speranza di mantenere una presenza in Italia. L’azienda sta cercando di adattarsi alla nuova realtà del mercato, ma il futuro rimane incerto.

25 negozi nel 2020

Riduzione dei ricavi del 38% durante la pandemia

Attualmente solo 6 punti vendita attivi

La chiusura dei negozi di A Loja do Gato Preto rappresenta un cambiamento significativo nel panorama dell’arredamento in Italia, evidenziando le sfide che molti marchi devono affrontare per competere con il gigante svedese.