Ecco le zeppe del Mango Outlet che tutte stanno comprando: comode ed eleganti.

Se non hai ancora il tuo paio di zeppe Mango Outlet per quest’estate, dovresti approfittare di una delle offerte dei principali marchi di moda. Mango è uno di questi e grazie al suo outlet possiamo consigliarti queste sandali con zeppa e fibbia ad un prezzo molto conveniente.

Hanno uno sconto importante che è importante considerare perché il prezzo originale era di 39,99 euro. Quindi pagherai quasi la metà del prezzo originale, 22,99 euro, e potrai risparmiare 17 euro che potrai usare per acquistare alcuni accessori da abbinare al tuo prossimo outfit.

Le zeppe Mango Outlet che ti faranno impazzire

Taglie e dettagli

Disponibili in taglie dalla 35 alla 42, in modo che tutte le donne possano trovare quella perfetta per i loro piedi, ci sono alcuni dettagli di queste scarpe che fanno la differenza.

Tra questi, il design a zeppa con punta quadrata e le fibbie decorative, senza dimenticare il cinturino alla caviglia e la chiusura con fibbia. Inoltre, l’altezza del tacco è media -10 centimetri-. Ma puoi essere sicura che sembrerai più alta e sarai una delle più in vista.

Mango realizza questo articolo con una miscela di materiali di alta qualità, evidenziando il poliuretano nella tomaia e nella fodera. Anche la soletta è realizzata con questo. Nel frattempo, la suola è al 100% in termoplastico di gomma e aiuta a prevenire incidenti.

Un’altra questione importante è che queste zeppe nascono a Barcellona, dove si decide come sarà la loro forma definitiva.

Spedizioni e resi

Sia la spedizione a domicilio che in uno dei punti di ritiro del marchio impiega fino a 3 giorni lavorativi e costa 3,95 euro. Scegli il tipo di consegna che preferisci con la tranquillità di risparmiare molto più di quanto paghi per la spedizione.

Infine, hai 30 giorni per effettuare il reso tramite uno dei sistemi abilitati da Mango Outlet. Puoi restituire i sandali in uno dei loro negozi o per posta, anche se solo nel primo caso è gratuito.

Abbinamenti

Queste zeppe si possono abbinare perfettamente con abiti e jeans, sia per un look informale se preferisci o qualcosa di più elegante quando lo desideri. Devi controllare bene la tua taglia e acquistarle prima che finiscano per questo importante sconto che ti permette di pagare meno in questo momento.

