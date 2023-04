Ecco le stoviglie più vendute di Ikea che, grazie al loro successo, hanno deciso di abbassare i prezzi

Anche se Ikea è un negozio in cui tutti acquistano mobili ed elementi di arredamento, non possiamo dimenticare che offre anche un’ampia gamma di stoviglie, ideali per ogni stagione. Tra tutte, spicca ora una che è la servizio di piatti più venduto di Ikea e che per il suo successo è stato scontato. Non lasciartelo sfuggire perché è il servizio di piatti che si abbina perfettamente con il resto delle stoviglie nella tua casa e che diventerà anche la proposta di servizio di piatti perfetta per quest’estate.

Il miglior servizio di piatti di Ikea ora in offerta

Tra i tanti servizi di piatti attualmente disponibili in Ikea, quello che è diventato il più venduto di tutti è il servizio di piatti Värdera, composto da 18 pezzi, di colore bianco e ora in vendita a prezzo ridotto. Questo servizio di piatti è una delle scelte preferite dai clienti di Ikea grazie al suo design moderno e semplice, oltre alla sua eccellente qualità e resistenza.

Il servizio di piatti Värdera di Ikea è realizzato in porcellana di feldspato e le sue 18 pezzi sono: sei piatti piani (quadrati e di 25 x 25 cm), sei piatti fondi (20 x 20 cm) e sei piatti da dessert (18 x 18 cm). Il suo design minimalista ed elegante è perfetto per occasioni speciali in cui inviti amici o parenti a pranzo, ma anche per l’uso quotidiano.

Un servizio di piatti pratico e resistente

Inoltre, questo servizio di piatti è adatto per lavastoviglie e microonde, il che lo rende ancora più pratico e comodo per l’uso quotidiano. La sua resistenza agli urti e ai graffi lo rende un’opzione durevole e longeva.

Uno sconto imperdibile per il servizio di piatti Värdera

Il servizio di piatti Värdera da 18 pezzi bianco aveva un prezzo di 49,99 euro in Ikea, ma a causa del suo grande successo di vendite, l’azienda ha deciso di offrirlo a un prezzo scontato di 39,99 euro. Questa offerta è un’occasione unica per coloro che cercano un servizio di piatti di qualità e design a un prezzo accessibile e, inoltre, è disponibile a questo prezzo solo fino al prossimo 30 aprile, anche se non dovremmo aspettare troppo per acquistarlo, poiché potrebbe esaurirsi prima.

In conclusione, il servizio di piatti Värdera di Ikea è una ottima scelta per coloro che cercano un servizio di piatti elegante, pratico e resistente. Il suo design minimalista e la sua eccellente qualità lo hanno reso una delle opzioni più popolari di Ikea e ora, con il suo prezzo ridotto, è un’opportunità unica per coloro che vogliono acquistarlo a un prezzo più economico e rinnovare così il loro servizio di piatti in vista dell’estate.

