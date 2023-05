Ecco le sedie pieghevoli di Ikea che si ripongono ovunque.

Le sedie pieghevoli sono molto pratiche e sempre utili, poiché si ripongono facilmente e in qualsiasi momento arrivi un ospite in più a casa puoi tirarla fuori per utilizzarla e far sì che abbia un posto a sedere comodo. Oggi ti mostriamo le migliori sedie pieghevoli di Ikea, ideali da riporre ovunque e guadagnare sempre un posto extra quando ne hai bisogno… e sono a un prezzo davvero conveniente!

Ikea ha nel suo catalogo una grande varietà di sedie che sono ideali per diversi spazi interni o esterni, in materiali e caratteristiche diverse per poter scegliere in ogni caso quella che più ti interessa in base alle tue esigenze. Il negozio svedese ha anche tutti i tipi di mobili e articoli per la casa per arredare la tua casa con tutto il necessario.

5 sedie pieghevoli di Ikea che vorrai avere a casa

Sedia pieghevole Gunde

Questa sedia, di colore bianco, ha molte vantaggi oltre al fatto di essere pieghevole, in quanto è leggera, sicura e può sostenere fino a 100 kg di peso. Sullo schienale ha un’impugnatura integrata, il che permette di spostarla facilmente da un luogo all’altro. Inoltre, quando è aperta si blocca in modo che non si possa chiudere accidentalmente.

Sedia pieghevole Terje

In questo caso si tratta di una sedia realizzata in faggio massiccio dipinto di bianco, ideale da tenere a portata di mano in cucina quando si presenta un commensale in più. Ha un buco nello schienale che permette di appenderla facilmente.

Sedia pieghevole Nesse

Questo modello è versatile, semplice e molto pratico, anche con un buco per appenderla facilmente con un gancio. Sia il sedile che lo schienale offrono grande comfort, anche se si può pensare il contrario essendo pieghevole.

Sedia da giardino pieghevole Fejan

Realizzata in plastica e acciaio con rivestimento in polvere di poliestere, è molto resistente e duratura, ideale per giardini, terrazze o balconi, con trattamento speciale per resistere alle intemperie senza deteriorarsi per questo.

Sedia per interni o esterni Torparö

L’ultima delle sedie pieghevoli di Ikea che ti consigliamo oggi è un pezzo così versatile che puoi usarlo sia in spazi interni che esterni, ideale da tenere a portata di mano in cucina ma anche in giardino, quindi lo sfrutterai molto. È realizzata in plastica e acciaio con rivestimento in polvere di poliestere e plastica.