Ecco le proposte di Leroy Merlin per il riscaldamento

Con il costante aumento del prezzo dell’elettricità, sembra che la stagione autunno/inverno 2022 sarà piuttosto difficile, perché probabilmente dovremo mantenere la casa calda, ma senza abusare del riscaldamento per non incidere troppo sui costi dell’energia. Ecco perché abbiamo scovato per voi la proposta di Leroy Merlin perfetta per riscaldare la casa senza avere bollette da capogiro.

Ecco la proposta di Leroy Merlin per riscaldare casa

Se volete tenere la vostra casa al caldo quest’inverno, non c’è niente di meglio che scegliere uno dei nuovi prodotti di Leroy Merlin, come la stufa elettrica a paraffina che è in vendita anche ad un prezzo scontato È quindi il momento giusto per acquistarne una e riscaldare la vostra casa in autunno e in inverno senza dover pagare un extra sulla bolletta dell’elettricità.

Leroy Merlin ci propone il modello ZIBRO LC-30T, una stufa elettrica a paraffina dotata di potenza regolabile da 0,8 kW a 3 kW. Ha anche la funzione di spegnimento inodore e avvio graduale. La modalità risparmio energetico, inoltre, ci permetterà di riscaldare la nostra casa senza che la bolletta dell’elettricità salga alle stelle, mantenendo la temperatura con il minor consumo.

Premendo il tasto “save”, infatti, potrete mantenere la temperatura stabile quando riterrete che la casa sia calda a sufficienza. La proposta di Leroy Merlin ha anche un sistema automatico di autopulizia e la regolazione elettronica dell’altezza. Consente riscaldare una stanza fino a 120 m³ e raggiunge un’autonomia massima di 65 ore.

Dispone anche di un ventilatore incorporato la cui velocità è regolata automaticamente, a seconda della modalità scelta. La stufa di Leroy Merlin ha anche un serbatoio estraibile con capacità massima di 5,4 litri e le sue dimensioni sono: 37,6 x 42,8 x 29,6 cm (L x H x P).

Leroy Merlin offre una garanzia di 3 anni e il prezzo di questa fantastica stufa è ora ridotto a 189 euro, non aspettate troppo!

