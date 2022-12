Ecco le cose da non fare da Ikea

IKEA: ecco le cose da non fare quando si fa shopping

L’azienda di arredamento e decorazione numero 1 in Italia si è sviluppata alla velocità della luce. Con il suo grandi magazzini diffusi in tutto il paese, il marchio è diventato un leader del settore, che ha appena festeggiato il suo 40° anniversario. Famosa per rinnovare i propri cataloghi ad ogni stagione, Ikea ha la capacità di reinventarsi con il passare del tempo. Qualche giorno fa è stato pubblicato il catalogo 2023!

Se i suoi prezzi accessibili e la sua varietà di prodotti non sono più da dimostrare, i dipendenti avrebbero qualcosa da ridire. Alcuni clienti, infatti, pensano di poter fare quello che vogliono e non si fermano davanti a nulla. La loro ultima scoperta? Chiedere ai venditori di utilizzare il loro codice promozionale. Questo beneficio è strettamente riservato ai dipendenti e i clienti non ne hanno alcun diritto.

IKEA: le 7 regole da rispettare

Per questo motivo, i dipendenti dell’azienda hanno redatto un elenco dettagliato delle cose da non fare nel negozio. Se alcuni di questi elementi vi sembrano scontati, rinfrescarsi la memoria non è mai un male. Ecco quindi le 7 regole da rispettare nei negozi Ikea: