Ecco le aziende che producono i torroni a marchio bianco per Mercadona, Lidl e Alcampo

Il periodo del Natale si avvicina e, con esso, l’usanza di acquistare turrón da condividere con la famiglia. Nonostante molti cerchino prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi, pochi sanno che dietro i marchi bianchi dei supermercati si nascondono produttori rinomati.

In questo articolo, sveliamo le aziende responsabili della produzione dei turrón a marchio bianco di Mercadona, Lidl e Alcampo, insieme ai segreti delle loro deliziose ricette.

Chi produce i turrón di Mercadona?

Il marchio Hacendado, di Mercadona, è uno dei più conosciuti sul mercato italiano, è riuscito a conquistare la fedeltà dei suoi clienti grazie alla sua vasta gamma di prodotti, specialmente durante la stagione natalizia. Per quanto riguarda i turrón, i sapori tradizionali e le innovative combinazioni sono il distintivo della proposta, che spazia dal classico turrón duro a quello di crema catalana.

All’origine di questa celebre linea di turrón c’è l’azienda Turrones Sanchís Mira, famosa per il suo marchio principale, Antiu Xixona, che garantisce la qualità e l’autenticità del prodotto. Situata in Jijona, Alicante, questa azienda produce i turrón per Mercadona, garantendo il gusto tradizionale e il sigillo di origine della regione.

Turrón di Lidl: qualità e gusto

D’altro canto, la catena tedesca Lidl offre una linea di turrón sotto il marchio Dor. Nonostante Lidl sia conosciuto per importare molti prodotti europei, per i suoi turrón natalizi si affida a produttori italiani, conferendo autenticità alla sua offerta.

In particolare, Delaviuda Alimentación è uno dei produttori responsabili dei turrón Dor, con sede a Orgaz, Toledo, e noto per la sua esperienza nella produzione di prodotti di qualità. Inoltre, alcuni dei turrón tradizionali di Lidl sono prodotti da Turrones Coloma, un’azienda di Jijona che garantisce l’Indicazione Geografica Protetta (IGP). Ciò assicura che i prodotti rispettino elevati standard di qualità e segua le ricette tradizionali.

Alcampo e la sua varietà di turrón per tutti i gusti

Alcampo, parte del gruppo Auchan, offre anche una gamma di turrón sotto il marchio Auchan, che include prodotti economici e di qualità superiore. Per la loro produzione, Alcampo si affida a diverse aziende che mantengono l’essenza e il gusto dei turrón classici.

La azienda José Garrigós è una delle principali responsabili dei turrón Auchan di qualità media e superiore, come il turrón duro e morbido tradizionali. Inoltre, Alcampo collabora con altri fornitori per i suoi turrón al cioccolato, come Chocolates del Norte (creatori dei famosi turrón Lacasa) e Ibercacao.

Per la linea economica, la catena collabora con Mira e Llorens, anch’essi situati a Jijona, che offrono turrón a prezzi competitivi senza sacrificare il gusto né la tradizione.

La prossima volta che acquisterai turrón a Mercadona, Lidl o Alcampo, saprai che dietro i loro marchi bianchi ci sono aziende con anni di esperienza nel mercato italiano, dedite alla produzione di turrón di alta qualità.

Attraverso la vasta gamma di sapori, da quelli tradizionali ai più innovativi, questi grandi magazzini offrono una varietà che mantiene l’essenza del Natale.