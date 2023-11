Ecco le 6 borse a mezzaluna più alla moda sul mercato per l’autunno-inverno 2023

© Rovato.org – Moda: ecco 6 borse a mezzaluna tra le più trendy del mercato per l’autunno-inverno 2023

Le loro linee raffinate e le maniglie a spalla le rendono particolarmente attraenti. I marchi di fama mondiale le hanno proposte in una varietà di colori e materiali, trasformando queste borse in degli elementi indispensabili della stagione. Scopriamo insieme sei di queste borse a mezzaluna, ognuna con il suo fascino e stile unici.

Il Daily Bag di Vanessa Bruno e La Borsa Swing di Ba&sh

Il Daily Bag di Vanessa Bruno

Il Daily Bag di Vanessa Bruno è il nuovo compagno di ogni giorno che si indossa elegantemente a braccetto o a tracolla. Questa borsa versatile è diventata un classico chic in divenire. Offre la possibilità di trasformarsi da una borsa a tracolla a una borsa crossbody, grazie alle sue doppie cinghie speciali con clip. Puoi quindi adattarlo alle tue preferenze del momento. Disponibile in pelle di capra grana nera, stampa zebra, o camoscio in tonalità come il cognac, il bordeaux e il verde militare, soddisfa tutti i gusti.

La Borsa Swing di Ba&sh

La Borsa Swing di Ba&sh si distingue per le sue curve arrotondate e il suo design minimalista. Dotata di una cerniera, è sia elegante che funzionale. Questa borsa è una vera dichiarazione di stile, sia che la porti a tracolla o a mano. È disponibile in due taglie, una con curve più accentuate in versione piccola, e l’altra con linee più allungate. La chiusura dorata a forma di “D” richiama la firma della maison Ba&sh, con volute che rappresentano le tre lettere “E” intrecciate di DESTREE. Questa delicata borsa è perfetta per un look chic e senza tempo, con uno stile in pelle liscia elegante e il logo PÖ&ME in foglia d’oro.

La Borsa Coperni e La Borsa Martin firmata Destrée

La Borsa Coperni

La Borsa Coperni attira immediatamente l’attenzione con le sue linee ovulari e il suo design accattivante. La sua versatilità e la sua capacità perfetta la rendono una compagna ideale per portare con te tutti i tuoi essenziali. Il suo stile casual chic la pone in cima alla lista dei nostri desideri per questa stagione. Con la sua forma senza tempo, può essere indossata tutto l’anno. Questa è una nuova “it-bag” che non passerà mai di moda, sia che tu scelga di portarla a tracolla o a mano.

La Borsa Martin firmata Destrée

La Borsa Martin di Destrée è una vera opera d’arte. Con le sue curve arrotondate e la sua maniglia a spalla, rappresenta l’eleganza in ogni sua forma. Questa borsa grafica si distingue per la sua semplicità e l’assenza di ornamenti. Offre uno stile minimalista adatto a tutte le occasioni. Disponibile in diverse dimensioni, si adatta alle tue esigenze. La chiusura dorata a forma di “D” è un riferimento alla firma della maison, con volute che rappresentano le tre lettere “E” intrecciate di DESTREE. Portata a tracolla o a mano, questa borsa delicata è un must della moda.

La Borsa “Una volta un sogno” di Pö&ME e La Borsa Victor firmata Sezane

La Borsa “Una volta un sogno” di Pö&ME

La Borsa “Una volta un sogno” di Pö&ME è un vero colpo di cuore. Con le sue linee delicate e ovulari, attira immediatamente gli sguardi. La sua semplicità la rende facile da abbinare a qualsiasi outfit, e la sua capacità perfetta ti permette di portare con te tutti i tuoi indispensabili ovunque tu vada.

La Borsa Victor firmata Sezane

La Borsa Victor firmata Sezane è una scelta imprescindibile per gli amanti della moda. La sua forma a mezzaluna è un vero capolavoro. È elegante, sofisticata e incarna lo stile alla francese. Con la sua maniglia a spalla, ti permette di portare i tuoi essenziali con grazia.