Ecco le 5 migliori vestiti con frange da avere nell’armadio per la stagione, di Zara!

Se non sei ancora nella tendenza, non preoccuparti! Da Zara troverai tutto ciò di cui hai bisogno per rimanere aggiornato.

Il negozio dispone di diversi modelli di abiti con frange a prezzi convenienti. In questo articolo, ti presentiamo i 5 modelli di abiti con frange più trendy. Il Top 5 dei modelli assolutamente da avere per la nuova stagione.

Zara: il tuo negozio di moda pronta all’uso!

Non è più un segreto per nessuno! Zara fa parte dei negozi che permettono ai fashionisti di vestirsi alla moda a prezzi convenienti. Ogni stagione, il negozio propone articoli in voga del momento con diversi vantaggi, come ad esempio le diverse taglie, il che permette a tutti di essere alla moda.

Per quanto riguarda la tendenza di questa nuova stagione, sono le frange a fare il loro grande ritorno. E da Zara, non si perde nulla. Inoltre, il negozio commercializza diversi modelli di abiti con frange, che ti daranno l’imbarazzo della scelta. Come sempre, il brand punta molto sui modelli più ricercati.

Oltre ai modelli tanto apprezzati, Zara aggiunge una nota di originalità alle sue creazioni. E per questa stagione, è importante sapere che indossare un abito con frange non è più limitato solo alle serate. Alcuni modelli sono perfetti da indossare anche durante il giorno, per andare al lavoro, fare la spesa o per una piccola gita tra amici per un pranzo, etc.

Per aiutarti a scoprire i modelli di abiti con frange più apprezzati, ti proponiamo una piccola lista, in particolare la Top 5 degli abiti con frange da Zara. Abiti essenziali per essere alla moda per tutta la stagione.

Zoom sulla Top 5 degli abiti con frange

Al primo posto della lista, Zara ti presenta un piccolo abito corto con frange da indossare di sera. Con questo vestito, avrai tutti gli occhi puntati su di te. Indossando un tale abito, brillerai di mille fuochi. Puoi già immaginarti sulla pista da ballo facendo qualche passo di danza che farà muovere le frange in ogni direzione. Il colore melanzana e il tessuto satinato aggiungono eleganza all’abbigliamento. Il colletto a revers e le maniche lunghe sono la differenza. Questo gioiello è disponibile a soli 39,95 euro da Zara. Il suo codice di riferimento è 2712/321.

Se preferisci la versione lunga, sei anche accontentato. Per un appuntamento romantico, puoi indossare questo abito lungo con frange da Zara. Il vestito non ha maniche ma punta sulla sua lunghezza, con un orlo che lascia cadere le frange fino ai piedi. È un abbigliamento elegante che puoi acquistare al prezzo di 25,95 euro. La sua referenza è 4770/027.

E se non sei molto fan degli abiti, Zara ti propone un top con frange. Sì, il brand pensa a tutto. Il suo vantaggio? Si adatta perfettamente a una gonna anche la più classica. Puoi anche indossarlo sulla spiaggia sopra il tuo costume da bagno. Il top farà benissimo il suo lavoro. Per soli 22,95 euro, avrai questo top con frange passepartout. Segna il suo codice di riferimento 0085/028. Zara mette anche in evidenza una gonna a coste a vita midi. Grazie alla sua vita elastica, si adatta perfettamente a tutte le forme. Puoi abbinarla al top con frange per un look completo con frange. A un prezzo ragionevole di 19,95 euro, la sua referenza è 008/027.

Ti piace un abito corto e con la schiena scoperta? Allora corre subito da Zara per acquistare il tuo. Senza dubbio, questo modello farà il buzz sui social media. Di colore azzurro chiaro e con frange su tutti i lati. C’è tanto da deliziare i fashionisti. Per quanto riguarda il prezzo, è davvero conveniente, per soli 39,95 euro, avrai il tuo abito corto con frange e schiena scoperta, di colore azzurro chiaro. Il suo codice di riferimento è 2712/321.

Zara: sempre al centro della tendenza!

Se fai parte dei clienti fedeli dei prodotti da Zara, non devi più sorprenderti della qualità dei loro prodotti, né tanto meno dei loro prezzi. E ciò che è ancora più fantastico, è che non devi cercare le tendenze del momento. Il negozio Zara ti propone in vetrina le ultime tendenze, il che ti permette di non perdere nulla per tutte le stagioni. Quindi, vai subito al negozio Zara più vicino per fare shopping sugli abiti con frange!