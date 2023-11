Ecco le 5 lampade di Leroy Merlin più convenienti

Le lampade e gli altri punti luce sono essenziali in casa per fornire la luce necessaria in ogni spazio e ottenere così l’atmosfera desiderata in ogni occasione, oltre all’importante tocco decorativo che sempre regalano. Oggi vi mostriamo le lampade di Leroy Merlin più convenienti.

Leroy Merlin ha un’ampia sezione dedicata all’illuminazione, dove si possono trovare lampade di tutti i tipi, in diverse dimensioni e design, in modo da poter scegliere in qualsiasi momento ciò che più ci interessa in base ai nostri gusti, alle nostre esigenze e al nostro budget.

Le 5 lampade di Leroy Merlin più convenienti

Faretto LED serie Inova

Questo faretto è di stile moderno, realizzato in metallo e di colore cromato, con tecnologia LED, grado di protezione IP20 e consigliato per gli spazi interni. Misura 14 cm di altezza e 10 cm di diametro e ha uno sconto del 20% che lascia il suo prezzo finale a soli 12,80€. Viene fornito con una garanzia di 3 anni.

Serie Morris a 1 luce Cromo

Tra le 5 lampade di Leroy Merlin più economiche troviamo questo faretto realizzato in metallo di colore cromato, con LED integrato da 5 W, IP20 e 400 lumen di potenza. Con un’altezza di 16 cm e un diametro di 10 cm, gode di uno sconto del 20% che porta il suo prezzo finale a 19,20€. Garanzia di 5 anni.

Serie Alvis a 3 luci a spirale in nichel

Questa bella e originale lampada è una spirale di lampadine a 3 luci di colore nichel, dal design in metallo e con tecnologia di attacco E14. Il suo fascio di luce è di 120 gradi, il che consente di illuminare un’intera stanza interna, poiché non è consigliato per l’uso all’aperto. Misura 15,5 cm di altezza, 35,5 cm di larghezza e 35,5 cm di profondità e ha una potenza di 780 lumen. Come molte delle lampade di Leroy Merlin che abbiamo selezionato, gode di un super sconto del 16% che porta il suo prezzo finale a 41€.

Spotlight Buckram Series

Questo è uno dei migliori faretti che potete trovare nella sezione illuminazione di Leroy Merlin. Si tratta di un faretto in metallo di colore nero, dallo stile moderno e con tecnologia a presa GU10, con un grado di protezione IP20, consigliato solo per gli spazi interni. Grazie ad uno sconto del 24% costa solo 41,80€.

Faretto LED Quincy 3W bianco

L’ultima delle lampade di Leroy Merlin più convenienti che abbiamo raccolto in questo articolo è un faretto a una luce in metallo, con tecnologia a attacco GU10 e un fascio di luce di 90 gradi, con una potenza di 250 lumen. Con il super sconto del 41% costa solo 13,25 euro.

