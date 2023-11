Ecco le 4 paia di scarpe autunnali che stanno avendo un successo mondiale!

© Rovato.org – Scarpe: ecco le 4 coppie di scarpe autunnali che stanno avendo un successo globale!

Mentre l’autunno 2023 si avvicina, il mondo della moda è in fermento, e non senza motivi. Nuove audaci creazioni firmate Ecco e Natacha Ramsay-Levi, collaborazioni sorprendenti come quella tra Ugg e The Elder Statesman, e associazioni di giganti della moda come MM6 Maison Margiela e Salomon, sono già emerse come i pezzi più desiderati della stagione.

Ecco e Natacha Ramsay-Levi: l’unione di innovazione e colore

Ecco, famosa per le sue sei decadi di eccellenza, ha intrapreso un’emozionante collaborazione con Natacha Ramsay-Levi. Questa unione risuona come un inno all’autenticità, all’innovazione e alla responsabilità. Natacha Ramsay-Levi, la famosa creatrice, infonde il suo unico senso del colore e dell’estetica nei modelli classici di Ecco.

Al centro di questa collezione, troviamo un paio di mocassini monocolore di indiscutibile eleganza, scarpe da lavoro reinventate in colorati tacchi a spillo, ballerine in stile sneaker e stivali da trekking che si adattano sia alla città che all’ufficio. Questa collaborazione rappresenta l’essenza dell’innovazione e dello stile, spingendo i limiti della creatività nel mondo delle calzature.

Ugg e The Elder Statesman: lo spirito californiano ai tuoi piedi

La collaborazione tra Ugg e The Elder Statesman celebra l’atteggiamento rilassato della California, con una collezione di morbide e alla moda pantofole, Ugg Classic arricchite da ricami testurizzati e il modello Tasman X con fodera a righe in cashmere.

Queste scarpe incarnano l’arte di vivere californiana, offrendo un comfort ineguagliabile con un tocco di originalità. Seth Rogen, l’iconico attore, presta la sua immagine a questa collezione, accentuando così l’attrazione per questi pezzi unici che combinano comfort e stile. Il comfort delle pantofole e lo stile casual si fondono in uno spirito californiano irresistibile.

Carhartt WIP x New Balance: quando il workwear incontra il cool

La collaborazione tra Carhartt WIP e New Balance segna la fusione dell’autenticità del workwear con lo stile contemporaneo più cool. Questi due giganti dell’industria della moda si sono uniti per creare una sneaker esclusiva che incarna l’essenza del workwear offrendo un look urbano di tendenza.

Disponibile in una gamma di colori che vanno dal marrone terroso al verde militare, questa sneaker evoca un senso di avventura e durata. Con design innovativi e colori terrosi, questa sneaker è destinata a diventare un must-have della moda, adattandosi sia alle avventure urbane che alle escursioni sportive.

Dior B57: l’eleganza dalla strada alla maison francese

La collezione primavera 2024 disegnata da Kim Jones per Dior presenta le sneakers B57, che riescono a fondere l’eleganza con lo spirito streetwear. Disponibili in una palette di colori che va dal grigio al nero, passando per il blu, il rosso, il beige e il crema, queste scarpe sfoggiano orgogliosamente l’emblema CD in jacquard Dior Oblique.

Questo tocco grafico conferisce all’insieme un’ estetica estremamente attraente, mantenendo un’eleganza francese emblematica. Le B57 rappresentano una scelta imperdibile per coloro che cercano il perfetto equilibrio tra la strada e il lusso francese.