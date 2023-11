© Rovato.org – TikTok: ecco le 3 tendenze moda più popolari con milioni di visualizzazioni

Grazie ai suoi video brevi e creativi, il social network vi permette di scoprire le ultime tendenze, di ispirarvi agli outfit degli influencer e di accettare sfide stilistiche. Tra le numerose tendenze che stanno spopolando su TikTok, abbiamo scelto per voi le 3 più popolari, da adottare immediatamente per essere all’avanguardia nello stile.

Gli orecchini a catena: La tendenza più elegante

Gli orecchini a catena sono gli accessori indispensabili per dare carattere al vostro outfit. Si possono indossare da soli o sovrapposti, su un top neutro o colorato. Gli orecchini a catena possono essere sottili o spessi, dorati o argentati, personalizzati o minimalisti. L’importante è sceglierli in base al vostro stile e al vostro umore.

Su TikTok, l’hashtag #chainearrings ha più di 26 milioni di visualizzazioni, dimostrando l’interesse per questa tendenza. Potete ispirarvi agli outfit delle star dell’app, come Addison Rae o Charli D’Amelio, che spesso indossano orecchini a catena.

Sappiate che gli orecchini a catena sono una tendenza facile da abbinare e adattare, che vi permette di esprimere la vostra personalità. Per adottarli, potete abbinarli a una felpa o a una maglietta larga, per dargli un tocco più elegante. Potete anche indossarli con un abito o uno scollo, per valorizzare il vostro portamento.

Per creare volume e movimento, non esitate a variare le lunghezze e le forme degli orecchini.

Occhiali da sole anni ’90: La tendenza più divertente

Gli occhiali da sole degli anni ’90 sono l’accessorio must-have per sfoggiare uno stile retro e alla moda. Questi modelli si caratterizzano per le loro forme geometriche, i loro colori accesi o le loro lenti riflettenti. Apportano un tocco di originalità e audacia al vostro viso, proteggendo allo stesso tempo i vostri occhi dal sole. A dimostrazione dell’interesse per questa tendenza, l’hashtag #90ssunglasses ha oltre 15 milioni di visualizzazioni su TikTok.

È importante sapere che gli occhiali da sole degli anni ’90 sono una tendenza facile da abbinare e da scombinare, che vi permette di divertirvi. Per farlo, potete abbinarli al vostro outfit, scegliendo un colore che richiama quello di un capo di abbigliamento o di un accessorio.

Potete anche scombinarli, scegliendo un colore che contrasta con il resto del vostro look. Inoltre, giocate con le forme, scegliendo occhiali rotondi, quadrati o ovali, a seconda della forma del vostro viso.

Il tie and dye: La tendenza più colorata

La tendenza più in voga durante la quarantena molto popolare su TikTok: il tie and dye, hashtag #tiedye ha più di 6 miliardi di visualizzazioni. Si tratta di una tecnica che consiste nel legare e tingere i vestiti con colori vivaci, creando così disegni originali e unici.

Il tie and dye si adatta a tutti i tipi di capi, dalla felpa al costume da bagno, passando per la maglietta o i calzini. Dobbiamo dire che aggiunge un tocco di allegria e fantasia al vostro guardaroba, ideale per ravvivare le vostre giornate. Inoltre, potete anche imparare a realizzare il vostro tie and dye grazie ai numerosi tutorial disponibili sull’app.

Per un look confortevole e alla moda con il tie and dye, optate per un set coordinato, come una tuta o un pigiama. Non esitate nemmeno a mixare il tie and dye con capi uniti, come un jeans o una gonna, per creare contrasto. Per quanto riguarda i colori, lasciatevi andare! Sappiate che il tie and dye è una tendenza facile da indossare e da personalizzare, che vi permette di esprimere la vostra creatività.

Non esitate a stimolare la vostra creatività effettuando alcune combinazioni basate su queste tendenze o acquistandole direttamente in negozio. Ma soprattutto, rimanete sempre connessi su TikTok per trovare ispirazione moda o per scoprire le altre tendenze del momento.