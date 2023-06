Ecco l’armadio di Ikea scontato che si adatta a tutte le stanze della tua casa.

Gli armadi sono indispensabili in casa, praticamente in ogni stanza, poiché ci sono sempre molte cose da riporre, ad esempio i vestiti nella camera da letto o i prodotti per l’igiene nel bagno. Oggi ti mostriamo un armadio di Ikea scontato e che sta avendo molto successo nelle vendite grazie alla sua grande versatilità che lo rende perfetto in qualsiasi stanza della casa… affrettati, che vola via!

Ikea offre nei suoi negozi una vasta selezione di armadi di diversi dimensioni, stili e caratteristiche in modo da poter scegliere quello più adatto in ogni caso. Il negozio svedese ha successo tra il pubblico di numerosi paesi grazie ad una proposta che lo identifica chiaramente e che piace per i suoi buoni prezzi e la sua varietà di prodotti.

L’armadio KLEPPSTAD di Ikea che sta avendo molto successo nelle vendite

Si tratta dell’Armadio con 3 porte KLEPPSTAD, un armadio semplice ma pratico e versatile che offre tutte le funzioni essenziali e fornisce un’ampia spazio di archiviazione per riporre ogni tipo di cose, sia abbigliamento che prodotti per l’igiene, lenzuola, giocattoli, ecc. Il negozio svedese ha ribassato il prezzo e ora puoi averlo per soli 129 euro.

Questo fantastico armadio KLEPPSTAD di Ikea ha 3 porte e fa parte di una serie di diversi mobili che comprende un altro armadio a 2 porte in modo da poterli combinare e ottenere un grande spogliatoio per sfruttare al massimo tutto il suo spazio di archiviazione mentre serve anche per decorare e dare un tocco di armonia alla stanza. Puoi anche acquistare ripiani separati per configurarlo completamente in base alle tue esigenze di archiviazione.

Ha una sbarra in cui ci sono spazio per circa 20 appendiabiti con camicie appese, oltre ad una mensola con spazio per circa 20 magliette o 10 pantaloni piegati. Le sue misure sono 117 cm di larghezza, 55 cm di profondità e 176 cm di altezza.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, la maggior parte è costituita da pannello di particelle e lamina di carta, l’unico in altri materiali è il pannello posteriore, che è di pannello di fibre e vernice acrilica stampata. Per mantenerlo sempre in ottime condizioni di pulizia è consigliabile passare un panno umido con un detergente delicato e poi passare un panno asciutto per asciugare e per non lasciare la superficie umida.

Se stai cercando un armadio da sfruttare molto nella tua casa e che si adatti ad ogni stile decorativo, senza dubbio questo armadio KLEPPSTAD di Ikea è perfetto per te.