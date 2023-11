Ecco l’abito con frange che spopola da Zara

Anche se mancano ancora alcune settimane a Capodanno, abbiamo già trovato l’abito ideale per festeggiare: il mini abito con frange e paillettes applicate della nuova collezione party di Zara. Non potremmo volere di più.

Ottimo rapporto qualità-prezzo, questo capo è disponibile in un’ampia gamma di taglie, dalla XS alla XXL.

L’abito con frange vi conquisterà

Passare inosservate con questo abito è difficile, specialmente la notte di Capodanno, un’occasione molto speciale in cui abbiamo voglia di uscire dalla nostra zona di comfort.

Realizzato in 94% poliestere e 6% elastan, ha una fodera in 100% viscosa ed è di colore nero. Con scollo rotondo e maniche lunghe, il pezzo forte di questo abito sono i dettagli: frange e paillettes sono perfette per la notte di Capodanno e vi faranno brillare creando bellissimi effetti sotto le luci della festa. Con questo abito sarete senza dubbio le regine della serata.

Inoltre, l’abito ha un’allacciatura posteriore con spacco e bottone. È mini, quindi possiamo combinarlo con un paio di scarpe col tacco o di stivaletti per far sembrare le nostre gambe infinite e sfoggiare una silhouette slanciata.

Si tratta di un modello un po’ aderente, che si presta anche ad essere indumento molto confortevole. Questo è essenziale per sentirsi a proprio agio per tutta la notte.

Ecco le scarpe perfette da abbinare

Naturalmente, dobbiamo anche scegliere delle scarpe che non ci facciano soffrire ma, fortunatamente, in questa stagione non sarà difficile perché le scarpe e gli stivaletti con il tacco largo sono una tendenza del momento. Questo tipo di tacco, a differenza del classico tacco a spillo, distribuisce il peso del corpo in modo più uniforme, e offre il massimo comfort.

Il mini abito con frange e paillettes merita di essere il protagonista indiscusso del look, quindi è meglio abbinarlo a scarpe nere senza troppe decorazioni. Anche gli accessori devono essere discreti, come ad esempio mini orecchini a cerchio.

Questo fantastico abito con frange è in vendita nello shop online di Zara a 39,95 euro, dalla taglia XS alla XXL. Sul sito web è anche possibile verificare la disponibilità presso il negozio Zara più vicino.

