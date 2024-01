Ecco l’abito a tunica di Zara che ci ha fatto innamorare

Il nostro guardaroba invernale si colora questo mese grazie a questo abito a tunica di Zara e alla sua stampa davvero originale!

Per portare un po' di sole nel vostro guardaroba invernale, Zara ha ideato l'abito definitivo. Scoprite questo pezzo in stile bohémien che vi conquisterà subito. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Un inverno di moda con Zara

La moda di questa stagione passa sicuramente da Zara. Il marchio più amato dalle fashioniste ci presenta pezzi di sicuro successo, alcuni dei quali sembrano usciti da un atelier di alta moda.

Come sappiamo, il marchio è sempre all'avanguardia nelle tendenze e, per questo, è così popolare tra gli appassionati di fast fashion di tutto il mondo.

Questo inverno 2022 non fa eccezione alla regola: Zara ha pensato a tutto, proponendoci capi adatti alle vacanze. Infatti, è arrivato il momento di scegliere cosa indossare la vigilia di Natale.

E se vi innamoraste di un bellissimo abito nero con perle? Un pezzo perfetto per essere chic ma senza passare inosservate.

Per essere belle dalla testa ai piedi, optate per un paio di scarpe che facciano la differenza. Un semplice paio di décolleté, per dare un po' di slancio, è sempre incredibilmente efficace!

Infine, perché non aggiungere al vostro guardaroba un bel pezzo di bigiotteria? Collana, braccialetto o un bel paio di orecchini. Da Zara troverete l'accessorio perfetto per personalizzare il vostro look.

Tuttavia, non ci sono solo abiti dedicati alle feste. Zara, infatti, ha anche alcune proposte davvero belle da indossare senza restrizioni per la vita di tutti i giorni.

Un abito a tunica oltremodo chic!

Non possiamo lasciarci sfuggire questo abito a tunica dallo spirito bohémien. Questo pezzo del marchio spagnolo è uno dei nostri preferiti, vi spieghiamo subito il perché.

Ciò che ci piace è il suo tessuto leggero e satinato, che offre l'esperienza di una vera morbidezza da indossare ogni giorno. Ma ciò che ci fa davvero sognare di questo abito è la sua stampa colorata.

Anche voi non potrete resistere a questo profluvio di colori che rallegra i nostri noiosi outfit invernali. Se siete preoccupate di indossare quel vestito leggero di Zara questa stagione, trasformatelo in una tunica!

Per farlo, tutto ciò che dovete fare è abbinarlo ad un bel paio di leggings pertenere le gambe al caldo! Scommettiamo anche che questo abito con maniche leggermente a sbuffo sarà probabilmente invitato alle vostre feste.

Che ne dite di stupire tutti con questo abito chic di ispirazione moresca che si abbina perfettamente con un paio di stivali bassi ? Una combinazione vincente che conquisterà tutti.

Con Zara, siete sicure di fare un figurone. Venite a scoprire questo abito sublime che vi farà guadagnare una pioggia di complimenti!