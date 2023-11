Ecco la tuta di H&M adatta ad ogni fisico perfetta per le occasioni speciali.

Esistono capi iconici che ci salvano sempre quando non sappiamo cosa indossare. Questa tuta di H&M è perfetta per un appuntamento, una riunione o un evento in cui non vogliamo passare inosservate.

Ecco la tuta di H&M perfetta

La tuta che H&M propone nella sua ultima collezione è perfetta per una serata elegante. Grazie alle spalline regolabili e rimovibili e al corpetto aderente con scollo a V e ferretti sul davanti, la tuta di H&M dona un tocco molto personale che la distingue dagli altri modelli senza essere mai noiosa.

Dettagli di stile

La tuta di H&M, inoltre, è dotata di una cerniera nascosta su un lato e di una cintura da annodare rimovibile. La cintura rimovibile è un plus, in quanto ci permette di personalizzare il capo a seconda delle occasioni, portandolo senza cintura per dare alla tuta di H&M un effetto diverso, con una vestibilità più ampia. Abbiamo anche delle tasche laterali, delle tasche decorative a inserto sul retro, un taglio dritto con piega e un interno parzialmente foderato, tutti dettagli che mostrano la cura con cui il modello è stato realizzato.

Materiali di alta qualità

La tuta di H&M non è solo bella da vedere, ma è anche piacevole al tatto, perché è realizzata con alcuni dei migliori materiali sul mercato.

La composizione della fodera delle tasche è in poliestere al 100%, mentre il tessuto esterno presenta una bassa percentuale di elastan, che lo rende flessibile e garantisce una maggiore libertà di movimento, perfetta per andare a ballare. Il poliestere utilizzato è riciclato, come segno dell’importante impegno di H&M per un’industria tessile con un minore impatto ambientale.

Istruzioni per il lavaggio

Se volete assicurarvi di indossare la tuta di H&M a lungo nelle migliori condizioni possibili, il marchio consiglia di lavarla utilizzando un sacchetto per il bucato con un ciclo di lavaggio a 40°, di stirarla a media temperatura, di utilizzare candeggina non clorata e di farla asciugare sulle grucce. Ricordate di lavarla con altri capi dello stesso colore.

Taglie e prezzo

Disponibile nelle taglie dalla 32 alla 50, questa tuta di H&M dal taglio classico ma moderno ha un prezzo di 49,99 euro. Non male per un capo che porteremo per tutta la stagione. È disponibile solo online.

