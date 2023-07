Ecco la tenda Decathlon ideale per essere al top quest’estate ai festival!

Decathlon ti accompagna in tutti i tuoi hobby! L’azienda ti invita ad allestire il tuo campeggio nei festival più popolari in meno di 2 secondi. Non perdere tempo per goderti appieno il tuo estate!

Decathlon semplifica le tue voglie di avventure all’aria aperta. Nel 2005, dopo anni di ricerca, l’azienda presenta al grande pubblico la sua famosa tenda a 2 secondi. Una rivoluzione nel mondo del campeggio! Con essa, addio alle interminabili liste di montaggio, ai montanti da assemblare e soprattutto al tempo perso! Basta tirarla fuori dalla sua custodia, lanciarla in aria perché si apra in soli 2 secondi! Da qui il suo nome già tutto trovato. Grazie a questa invenzione, Decathlon rende il campeggio accessibile a un numero sempre maggiore di persone. Puoi così beneficiare di un risparmio di tempo considerevole per goderti le tue attività senza perdere neanche un minuto in più per l’installazione. Si rivelerà particolarmente utile durante un viaggio itinerante in cui il montaggio e lo smontaggio della tenda sono necessari ogni giorno. O in occasione di un festival per riposarti dopo il concerto per la notte!

Tra prezzo e vantaggi, questa tenda a 2 secondi ha tutto per piacere!

Con essa, avrai il comfort del tuo spazio e la tranquillità dell’installazione. Per festeggiare l’arrivo dell’estate, Decathlon offre una promozione soleggiata alla sua mitica tenda a 2 secondi. Attualmente è accessibile al piccolo prezzo di 70 € nella sua versione blu petrolio scuro. Come funziona il suo sistema di montaggio veloce? Integra un meccanismo pop-up ingegnoso già montato e che funge da struttura per la tenda. Questa tenda ha un doppio telo e aerazioni per ridurre il calore. È impermeabile su tutta la sua superficie, così come sul suo tappeto. Se il vento si alza dopo l’installazione, riuscirà a resistere a raffiche fino a 50 km/h. La tenda a 2 secondi di Decathlon si trasporta nel suo apposito sacco e pesa solo 2,9 kg. Si apre in un attimo una volta fuori dal sacco e si ripone facilmente grazie al suo sistema guidato.