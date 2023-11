Ecco la stufa Leroy Merlin ad un prezzo imbattibile

Le temperature continuano a scendere, cosa normale in questo periodo dell’anno, e scenderanno ancora di più nelle prossime settimane. Dobbiamo, quindi, prepararci ad affrontare l’inverno nel migliore dei modi. Oggi vi parliamo delle proposte di Leroy Merlin per questa stagione: un’ampia varietà di cucine, stufe, caminetti e tutti i tipi di elementi progettati per fornire calore in diversi ambienti, affinché le temperature più basse dell’inverno non diventino un incubo. La catena francese offre sempre i prezzi migliori e più competitivi e, in questo caso, anche per combattere il freddo. Ecco la stufa Leroy Merlin che abbiamo selezionato per voi!

La stufa Leroy Merlin essenziale per la vostra casa

Questa è la stufa a gas NEVERCOLD N4200, la stufa Leroy Merlin che salverà il vostro inverno, poiché riscalderà la vostra casa in modo rapido ed efficiente, per farvi sentire a vostro agio in ogni stanza. Il prezzo di questa stufa a gas è attualmente di 94,99 euro, un investimento che vale sicuramente la pena fare, soprattutto se si vive in zone dove gli inverni sono molto rigidi.

La stufa a gas di Leroy Merlin è dotata di accensione piezoelettrica, con una potenza di 4200 W e un consumo massimo di 218 g/h, consigliato per ambienti di 20-40 m2. Ha un autonomia operativa di oltre 45 ore ed è dotata di un dispositivo di sicurezza per evitare incidenti. Realizzata in metallo, ha dimensioni di 43,5 cm di larghezza, 73,5 cm di altezza e 34,5 cm di profondità, con un peso di 11,85 kg.

Se volete che la vostra casa sia ben preparata per l’arrivo dell’inverno e che il freddo non diventi un incubo da cui non potete fuggire, senza dubbio questa stufa a gas di Leroy Merlin soddisferà tutte le vostre esigenze!

