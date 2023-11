Ecco la soluzione H&M Home per riordinare la casa

L’azienda H&M è stata uno dei nomi più importanti dell’industria della moda per decenni e sono già passati anni da quando ha lanciato la sua sezione Home, dove possiamo trovare prodotti per la casa che non sono solo belli in termini di design ma anche, in molti casi, molto funzionali. Questo è esattamente ciò che accade con una delle loro più recenti novità, un prodotto che sicuramente sfrutterete al meglio. Ecco la soluzione H&M Home per tenere sempre in ordine la vostra casa.

Mai più disordine con H&M Home

Se vogliamo mantenere l’ordine in casa non c’è niente di meglio che scegliere quegli elementi che ci aiutano a organizzare tutto in modo adeguato. Tra i prodotti must-have per il riordino, questa soluzione H&M Home sta spopolando.

In particolare, ci riferiamo alla scarpiera in metallo laccato, che si distingue anche per il colore nero e per il design dalle linee morbide e semplici, che la rendono bella e funzionale allo stesso tempo.

La scarpiera più gettonata del momento dispone di due ripiani in cui si possono collocare almeno tre o quattro paia di scarpe. Si tratta della soluzione perfetta per avere le scarpe a disposizione quando si vuole uscire di casa al mattino e avere uno spazio per lasciarle al rientro, senza dover camminare per il soggiorno o la camera da letto con le stesse scarpe che si indossavano per strada. Questa scarpiera misura 30 cm di profondità x 30 cm di altezza e 67 cm di altezza, e può essere collocata in qualsiasi ingresso, anche in quelli meno spaziosi.

Se si preferisce, si può anche appendere alla parete, dato che sono incluse due grucce sul retro. Ideale per l’ingresso di casa, si può sfruttare al meglio anche posizionandola nell’armadio o nel guardaroba o, perché no, in camera da letto.

Questa scarpiera di design H&M Home è la più richiesta del momento e sta andando a ruba in molti negozi H&M. Affrettatevi: il prezzo è di 59,99 euro.

