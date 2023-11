Ecco la soluzione di Leroy Merlin per la vostra casa

Il mese di dicembre sta iniziando e questo significa che il freddo arriverà gradualmente in tutto il Paese, in alcune zone più che in altre, ma non c’è dubbio che le temperature scenderanno ogni giorno un po’ di più fino a quando il freddo non sarà il protagonista delle nostre giornate. Per questo motiivo oggi vi mostriamo la soluzione di Leroy Merlin per riscaldare la vostra casa.

Leroy Merlin ha in catalogo un’ampia varietà di prodotti che saranno di grande aiuto per combattere il freddo e, soprattutto, troverete sconti incredibili su moltissimi articoli. Approfittatene!

La stufa a paraffina di Leroy Merlin è super scontata

La soluzione di Leroy Merlin per la stagione invernale è la stufa elettronica a paraffina ZIBRO LC 30, un fantastico prodotto che diventerà la soluzione ideale per creare un’atmosfera calda nella vostra casa, così le vostre serate sul divano e sotto le coperte saranno piacevoli e per nulla fredde. Questa stufa è attualmente scontata del 14%, con un prezzo finale di 189€: un’occasione da non lasciarsi sfuggire!

Tutti i dettagli sulla stufa perfetta per l’inverno

Questa stufa a paraffina di Leroy Merlin ha un’accensione elettronica con una potenza di 3 kW e può riscaldare spazi fino a 30 mq. La sua struttura è realizzata in lamiera d’acciaio grigia e presenta, tra gli altri dettagli, un filtro contro i cattivi odori, un sistema di sicurezza antiribaltamento e pareti fredde per evitare scottature in caso di contatto, soprattutto nel caso di bambini piccoli.

Con questa soluzione di Leroy Merlin è possibile programmare l’accensione un po’ di tempo prima di arrivare a casa in modo da poter godere di una temperatura gradevole appena arrivate. Il consumo medio di carburante è compreso tra 0,083-0,313 litri/ora e il serbatoio ha una capacità di 5,4 litri, che gli consente un’autonomia fino a 65 ore, 17 ore alla massima potenza, 37,6 cm di larghezza, 42,8 cm di altezza e 29,6 cm di profondità, con un peso di 8 kg.

Vi abbiamo convinto? Non lasciatevela sfuggire!

