Ecco la scrivania che sta volando via in poche ore: scontatissima!

Se vuoi approfittare al massimo dei saldi per quanto riguarda i mobili o gli articoli per la casa, non puoi lasciarti sfuggire i prodotti «top vendite» che troverai su Zara Home. In particolare, la scrivania che sta esaurendo le scorte in poche ore grazie al super sconto. Una scrivania dal design praticamente unico, che non vorrai lasciarti sfuggire. Oltre ad essere funzionale, sarà un bell’oggetto con cui decorare il tuo ufficio o il dormitorio dei tuoi figli, nel caso in cui siano grandi e passino ore e ore a studiare.

La scrivania che sta spopolando su Zara Home

Zara Home sta avendo un grande successo con i suoi saldi, con sconti intorno al 40% su molti dei suoi prodotti e articoli per la casa, rendendo irresistibili proposte come la scrivania diventata la più desiderata di questo inverno.

Si tratta di una scrivania cavalletto realizzata in legno riciclato, presentata in colore grigio. Tra le migliori scrivanie dell’intera stagione, grazie al suo design funzionale e al prezzo mai visto prima. Una scrivania che presenta un design di un legno al 100% riciclato con due cavalletti che formano la base.

In questo modo, possiamo avere una scrivania dal design elegante e moderno, già utilizzata in numerose aziende e studi di architettura, ma che ora puoi avere anche tu a casa, per il tuo ufficio o dormitorio. Le dimensioni sono di 75 cm di altezza per 70 cm di larghezza, mentre la profondità è di 160 cm.

Essendo una scrivania in legno riciclato, la sua manutenzione è semplice. Con un semplice panno o straccio pulito, sarà facile rimuovere la polvere. Se desideri una pulizia più profonda, sarà sufficiente utilizzare un prodotto adatto ai mobili in legno o, ancora meglio, soluzioni naturali come un panno umido con un po’ di sapone neutro, seguito da una buona asciugatura con un altro panno pulito.

Una scrivania che, quando è stata lanciata appena un paio di mesi fa, con la nuova collezione di Zara Home, aveva un prezzo di 349 euro, ma che ora, grazie ai saldi, viene venduta al prezzo di 199 euro. Sappiate però che, sul sito web dell’azienda, è già esaurita, ma la si può ancora trovare nei negozi fisici.

