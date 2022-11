Ecco la ricetta dello sformato di papaya fatto in casa

Ci sono dessert che sembrano facilissimi da preparare, ma non è esattamente così. Lo sformato tradizionale ha i suoi segreti, che stanno nella giusta misura degli ingredienti e nel tempo di cottura. Ma per chi ha poca esperienza in cucina nessun problema: esistono delle simpatiche alternative, come questo sformato di papaya.

Una ricetta semplicissima

Si parte da una base costituita da polpa di papaya e latte condensato. Quest’ultimo ingrediente è fondamentale per dare allo sformato la giusta consistenza senza dover usare il forno. Il risultato è un dessert dal vivace colore arancione che si scioglie in bocca, dolce e leggero.

Come in ogni preparazione, anche questo sformato ha il suo protagonista: la papaya, nel caso non fosse ancora chiaro. Si tratta di un frutto tropicale, caratterizzato dalla forma ovoidale, dalla polpa arancione, dalla buccia che vira tra il giallo, il verde e l’arancione, dai semi commestibili e dal sapore dolce. La papaya viene spesso paragonata ad altri frutti simili, come il melone.

Per quanto riguarda i suoi benefici, la papaya è un frutto ricco di papaina, un enzima che aiuta a migliorare la digestione delle proteine. I suoi semi, invece, sono un antinfiammatorio naturale e contribuiscono all’eliminazione dei grassi nel fegato.

Se siete alla ricerca di una colazione più completa, un piatto di uova strapazzate con bietole, pane tostato e papaya con semi di chia è un’alternativa perfetta. In questo modo si ottiene la giusta carica di energia per iniziare la giornata e si migliora la digestione.

Vi abbiamo convinto? Mettetevi all’opera e seguite questa semplice ricetta per imparare a preparare un delizioso sformato di papaya fatto in casa.

Ingredienti

Per lo sformato