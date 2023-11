Ecco la proposta di Leroy Merlin che ci salverà

L’aumento della bolletta elettrica è una delle maggiori preoccupazioni nelle case del nostro Paese e, negli ultimi mesi, in alcune famiglie è addirittura raddoppiata. Anche se il consumo non è realmente doppio rispetto al passato, una cattiva scelta Ecco perché proposta di Leroy Merlin ci salverà dal caro energia. Leroy Merlin dispone di un’ampia gamma di prodotti che vi aiuteranno a risparmiare sulla bolletta elettrica, come ad esempio soluzioni di illuminazione a risparmio energetico, elettrodomestici delle categorie più adatte a consumare meno energia o diversi modi per sfruttare l’energia solare, cosa che sempre più persone fanno ogni giorno.

Ecco il kit per pannelli solari di Leroy Merlin

La proposta di Leroy Merlin per aiutarci a risparmiare è il kit di supporto per tetto SOLTILE-XUNZEL-2P per 2 pannelli SOLARPOWER 80W/120W. Si tratta di un kit che consente di installare facilmente due pannelli solari sul tetto e di sfruttare al meglio l’energia solare per risparmiare sulla bolletta elettrica di casa. Il prezzo di questo kit è di 179€, un investimento che vale sicuramente la pena fare, perché a lungo andare si risparmierà molto di più di quanto si spenderà e i pannelli saranno completamente assicurati.

Facile da installare

Questo supporto per pannello solare di Leroy Merlin è perfetto per installare due pannelli fotovoltaici SOLARPOWER 80W / 120W e il kit comprende tutto il necessario. Il fissaggio dei pannelli è completamente garantito con questa staffa, a patto che lo si faccia in modo corretto, così da ottenere risultati affidabili e una posa duratura. Il fornitore offre 3 anni di garanzia con l’acquisto di questa staffa, che appartiene al marchio XUNZEL, un’azienda specializzata in energia solare ed eolica che vi fornisce prodotti per creare la vostra energia ovunque vogliate.

Grazie a questo supporto e alle altre proposte di Leroy Merlin potrete risparmiare ogni mese un bel po’ sulla bolletta dell’elettricità, con un occhio al rispetto del pianeta.

5/5 - (3 votes)