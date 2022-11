Ecco la presa smart Lidl per risparmiare energia

Il gigante tedesco non smette mai di stupirci: Lidl presenta la presa smart per risparmiare energia. Questo prodotto rivoluzionario è finalmente disponibile. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Ecco la presa smart di Lidl per risparmiare energia

Non sarà facile tenersi al caldo quest’inverno, tra il prezzo dell’energia alle stelle e le l’invito a non alzare troppo i termostati.

Quindi, se non volete veder triplicare la vostra bolletta, è meglio iniziare a pensarci ora, cominciando dalle piccole cose, come non far scorrere inutilmente l’acqua del rubinetto o spegnendo le luci quando da una stanza.

Tuttavia, non tutte queste soluzioni vi terranno al caldo. Ecco quindi che entra in gioco il nostro marchio preferito: Lidl presenta una soluzione intelligente per risparmiare energia.

Oltre ai caldi maglioni e ai morbidissimi plaid, ecco un nuovo prodotto che sarà sicuramente un successo: Lidl presenta la presa smart per risparmiare energia. La presa smart Lidl vi consente di automatizzare la vostra casa e di risparmiare molto sulla bolletta energetica.

La presa smart Lidl farà la differenza

La presa intelligente di Lidl viene venduta a 3 unità per confezione. Questa presa può essere integrata nel sistema smart home grazie alla presenza di una rete WIFI.

La presa smart di Lidl è perfetta per le festività natalizie. Infatti, questa presa intelligente vi permetterà di accendere le luci del vostro albero di Natale senza moltiplicare i cosi in bolletta.

Ma non è tutto: questa presa smart di Lidl può essere controllata tramite l’app “WiFi Ledvance Smart+”. È pertanto disponibile sugli iPhone con iOS 9.0 ma anche sui telefoni Android dotati di sistema Android 4.4.

La presa smart di Lidl è realizzata in plastica bianca, pesa 97 grammi e misura 8 x 4,9x 5,9 cm. Parliamo ora del prezzo: la presa intelligente di Lidl costa solo 8,99 euro.

Per ottimizzare al massimo i vostri consumi, è disponibile anche la ciabatta smart di Lidl ad un prezzo di 29.99 euro.

Non esitate a recarvi in negozio per scoprire questa chicca: la presa smart per risparmiare energia si trova solo da Lidl. Anche questa volta, l’azienda tedesca ci stupisce!