Ecco la piattaforma segreta per pagare i prodotti Ikea a prezzi molto più bassi!

Per alloggiare senza spendere troppo, Ikea sta sviluppando le sue piattaforme di seconda mano dove è possibile acquistare mobili a prezzi più convenienti.

Da Ikea, ci sono sempre affari da fare. Ma non sai tutto sulla marca svedese. Scopri questa piattaforma dell’azienda dove puoi acquistare articoli di “seconda vita” a prezzi ancora più convenienti…

Tantissimi articoli per ottimizzare il tuo habitat

Imperdibile nel campo dell’arredamento, Ikea è un marchio che viene passato come un buon indirizzo! Chi non conosce infatti questo marchio svedese che fa felici i fan del design?

L’ispirazione non verrà mai a mancare quando scegli la tua decorazione d’interni con Ikea. È il posto perfetto per chi vuole abbellire la propria casa… senza spendere troppo.

Trova presso il tuo negozio centinaia di riferimenti e articoli a prezzi facilitati per rendere più piacevole la tua quotidianità. Pensiamo ad esempio a questo bel tavolo da appendere a un parapetto per guadagnare sempre un po’ più di spazio a casa tua.

Infatti, presso il marchio, è possibile trovare molti suggerimenti per ottimizzare i tuoi spazi abitativi. Divani che si trasformano in letti, poltrone che fungono da contenitori, armadi intelligenti…

Le buone idee per fare spazio a casa con Ikea non mancano. Tuttavia, con l’inflazione che persiste, alcuni esitano ancora prima di lanciarsi in questo tipo di acquisti.

È vero che acquistare mobili è un vero investimento. Quindi, meglio fare le scelte giuste e non sbagliare. Per essere sicuri di acquistare il giusto divano o il giusto tavolino, non esitate a confrontare i riferimenti sul sito del marchio.

Troverai tutte le informazioni utili per sapere quale articolo scegliere per la tua casa. Puoi anche fare affidamento sul software di intelligenza artificiale sviluppato dal marchio per darti una mano nelle tue scelte.

Ikea dà una seconda vita agli oggetti e ti fa risparmiare

Nel campo dell’innovazione, Ikea non si ferma qui. Il marchio si reinventa costantemente. È sempre alla ricerca di concetti interessanti per soddisfare le aspettative dei suoi clienti.

E quello che ha osservato è il successo dei siti di seconda mano. Vinted, eBay, Cdiscount (per citarne solo alcuni dei più famosi) sono infatti molto popolari.

I siti di rivendita di oggetti per una seconda vita stanno esplodendo. Era quindi naturale che Ikea salisse anche sul carro. Ecco perché il marchio scandinavo ha deciso di creare la propria piattaforma di rivendita di mobili e decorazioni.

Le piattaforme “Seconda vita” esistono presso Ikea dal 2014. Si tratta di spazi dedicati alla vendita di mobili usati, che si possono trovare in alcuni negozi del marchio.

Nel 2022, Ikea ha dato una seconda vita a 2.730.466 prodotti. “Ci impegniamo ad aiutarti ad adottare uno stile di vita responsabile. E facciamo tutto il possibile per permetterti di risparmiare mentre limiti la tua impronta sul pianeta. Comincia con la possibilità di rivendere i tuoi vecchi prodotti Ikea, che riacquistiamo, ma anche di acquistare mobili e accessori usati”, spiega il marchio sul suo sito.

Questa virtuosa iniziativa permette quindi di ridurre i rifiuti e fare dei bei risparmi per la propria casa. Un vero vantaggio che sempre più clienti dovrebbero adottare. E voi, vi piace anche questo concetto.

