Ecco la nuova collezione Calzedonia che fa impazzire tutti

Se volete essere sempre all’ultima moda, non perdetevi la nuova collezione Calzedonia, ricca di pezzi che vi conquisteranno. Jeans, leggings, mutandine, pantaloni, calze e molto altro vi aspettano in questa nuova collezione.

Questa nuova collezione Calzedonia ci ha conquistato

La nuova collezione Calzedonia conquista subito per l’originalità dei capi e la qualità dei materiali. Siamo sicuri che troverete il pezzo che fa al caso vostro, per aggiungere un po’ di glamour al vostro guardaroba invernale e affrontare la stagione all’insegna dello stile.

Abbiamo scovato capi irresistibili: non potete perderveli.

Un mondo di leggings

Uno dei capi della nuova collezione Calzedonia da non perdere sono i leggings skinny termici cerati. Disponibili in due modelli, sono tutti realizzati con un materiale di qualità per tenervi al caldo quest’inverno. In questo caso, si tratta di leggings da donna a vita alta con effetto cerato, caratterizzati da una stampa floccata. Risultano comodi, caldi e confortevoli grazie al morbido interno realizzato in tessuto trapuntato. Il prezzo di questi incredibili leggings perfetti per l’inverno è di 29,95 euro. Disponibili in varie taglie, con l’offerta 5X4 possono essere vostri in abbinamento ad altri capi ottenendo gratuitamente il meno caro.

I pantaloni skinny sono protagonisti della nuova collezione Calzedonia

Un altro pezzo forte di questa collezione sono i pantaloni skinny neri, un capo basico che si abbina perfettamente a tutto. Questi di Calzedonia sono leggings modellanti a vita alta da donna in maglia Milano, con bottoni decorativi in stile marinaro e cuciture centrali. Il prezzo è di 35,95 euro e sono disponibili in varie taglie. Scegliete subito quello che preferite!

Jeans

Nella nuova collezione Calzedonia non potevano mancare i jeans. Questi, in particolare, si distinguono per la loro stampa, in quanto sono realizzati in morbido denim con cerniera e bottone e una stampa a cuore all-over.

Dotati di pratiche tasche posteriori e cucitura posteriore arrotondata per un effetto push-up, sono in vendita ad un prezzo di 35,95 euro. Diverse taglie disponibili. Acquistateli ora, prima che sia troppo tardi!

