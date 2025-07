Ecco la griglia portatile di Decathlon che cambia l’estate: entra nella tua borsa e costa meno di 50 euro! Scopri di più!

Con l’avvicinarsi di agosto, molti di noi iniziano a pianificare le tanto attese vacanze. Che tu stia pensando di andare in campeggio o semplicemente di trascorrere più tempo immerso nella natura, avere una barbecue può trasformare la tua esperienza all’aperto in qualcosa di indimenticabile. Spesso, però, la mancanza di spazio o le dimensioni possono rappresentare un problema. Quest’anno, Decathlon ha trovato la soluzione ideale. La nuova Barbecue 500 portatile per campeggio, adatta per 4 persone, disponibile a meno di 50 euro, ti permetterà di organizzare grigliate memorabili e goderti un’estate da ricordare.

La barbacoa compatta di Decathlon per le tue avventure estive

La barbecue di Decathlon che ti presentiamo è il compagno perfetto per le tue vacanze. Il suo design compatto e pieghevole è studiato per chi non vuole rinunciare al gusto della griglia nemmeno durante una fuga improvvisata. Pesa solo 2,4 kg e, da chiusa, ha le dimensioni di uno zaino (33 x 24,5 x 7 cm). Questo significa che puoi riporla nel bagagliaio dell’auto, nella roulotte o persino trasportarla a spalla senza problemi. Un prodotto già molto apprezzato da chi visita Decathlon, e ora ti sveliamo tutti i dettagli.

Un barbecue versatile per ogni occasione

Contrariamente a quanto si possa pensare, questa barbecue è realizzata completamente in acciaio inox, assicurandone durabilità e facile pulizia. Resistente alla ruggine e in grado di sopportare alte temperature, il suo design con quattro gambe la rende stabile su praticamente qualsiasi superficie, un aspetto fondamentale quando si cucina all’aperto.

La Barbecue 500 offre diverse modalità di cottura: puoi utilizzare legna, carbone o briquettes, adattandoti così al sapore che desideri. Se cerchi il classico gusto affumicato, il carbone vegetale è l’ideale; per una fiamma più vivace, puoi optare per rami secchi.

Tre modalità di cottura in un unico dispositivo

Uno degli aspetti più interessanti di questo modello è la sua versatilità. Non è solo una griglia per arrostire carne o verdure. Può essere utilizzata anche come fornello, posizionando una padella o una pentola sopra, permettendoti di preparare stufati o scaldare zuppe mentre sei in campeggio. Inoltre, può fungere da braciere per creare un’atmosfera intima con piccole fiamme controllate, prolungando così le serate all’aperto.

Facilità di accensione e utilizzo

Accendere la barbecue è semplice. Basta posizionare una base di carbone o briquettes nella griglia inferiore, aggiungere rami secchi e un accenditore, e lasciare che il fuoco prenda piede. Una volta pronte le braci, posiziona la griglia e attendi un paio di minuti per riscaldarla. Per spostare la griglia senza scottarti, è fornita con un comodo accessorio chiamato “mano fredda”.

Un consiglio per ottenere braci perfette? Utilizza il coperchio per ravvivare il fuoco, evitando di sovraccaricare la base di carbone. Quando le braci sono ardenti, è il momento di cucinare. Ricorda di girare frequentemente gli alimenti per una doratura uniforme e, una volta cotti, lasciateli riposare un paio di minuti coperti con carta stagnola.

Perfetta per quattro persone

La superficie di cottura (31 x 23 cm) è progettata per un piccolo gruppo, ideale per preparare diverse porzioni senza sprecare spazio o combustibile. È perfetta per una fuga romantica, una gita in famiglia o con amici; le dimensioni compatte non compromettono la funzionalità. In meno di mezz’ora, puoi servire un pasto per quattro persone.

Mantenimento senza sforzo

Se è facile da usare, è ancora più semplice da mantenere e pulire. Mentre la griglia è ancora calda, puoi utilizzare una spazzola metallica per rimuovere i residui di cibo. Dopo, basta lavarla con acqua calda e un po’ di sapone. Grazie all’acciaio inox, non dovrai preoccuparti di corrosione o usura. Ricorda solo di asciugarla bene prima di riporla per mantenerla in ottime condizioni.

Compatta, leggera e pronta per il viaggio

Decathlon ha progettato questa barbecue pensando a chi non vuole portare accessori pesanti. Con soli 2,4 kg e il formato pieghevole, puoi riporla anche negli spazi più ridotti. L’impugnatura laterale facilita il trasporto, e la confezione in cartone inclusa protegge da eventuali urti.

Precauzioni d’uso

Come ogni barbecue, richiede buon senso: utilizzala solo in luoghi consentiti, a oltre cinque metri da tende o materiali infiammabili. Evita di usarla in spazi chiusi e, quando la maneggi, aspetta che si sia raffreddata o usa guanti termici. Al termine, assicurati di spegnere bene le braci prima di riporla.

Ora lo sai. Per soli 49,99 euro, poche barbecue offrono così tanto. Compatta, resistente, facile da usare e ideale per cucinare ovunque. È uno di quei prodotti che compri una volta e ti accompagnerà per anni, diventando il fulcro delle tue riunioni all’aperto.