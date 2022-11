Ecco la giacca a quadri che devi avere nel tuo armadio

I blazer hanno fatto furore tra gli anni ’80 e ’90. Dopo essere stati messi parte per un decennio, oggi sono tornati alla ribalta nella maggior parte delle collezioni delle grandi aziende di moda. Vari marchi offrono buone opzioni, ma noi abbiamo trovato il capo perfetto: la giacca a quadri di Mango.

Si tratta di un blazer che conserva molte delle caratteristiche di un tempo, ma con un tocco in più, che lo rende adatto alle tendenze attuali.

La giacca indispensabile per l’ufficio e per il tempo libero

Ad una prima occhiata, questa giacca a quadri, a metà strada tra il formale e l’informale, sembra una scelta ideale per l’ufficio, ma siamo sicuri che la troverete perfetta anche per una serata con gli amici o con la vostra famiglia.

Un classico senza tempo

Sebbene all’inizio questo tipo di giacca sia stata concepita esclusivamente per l’ufficio, il suo tocco vintage la rende oggi un classico senza tempo.

Il gradevole color cioccolato si abbina molto bene alla palette di questa stagione e gli elementi iconici, come le spalle imbottite e le maniche lunghe con polsini abbottonati, la rendono un classico senza tempo. Inoltre, questa giacca a quadri di Mango è caratterizzata da un collo con revers, chiusura a bottoni sul davanti e due pratiche tasche frontali. Disponibile nelle taglie dalla XXS alla XXL, questa giacca a quadri è stata confezionata in un tessuto misto lana con stampa a quadri e taglio dritto.

Una scelta responsabile

Questa giacca a quadri è etichettata come Committed nel catalogo di Mango: significa che è stata realizzata con fibre e/o processi sostenibili, che determinano un minore impatto ambientale, per un’industria più rispettosa del pianeta. Mango lavora costantemente realizzare capi sempre più sempre più sostenibili e questa giacca a quadri ne è una prova. Ecco la sua composizione: si tratta di un tessuto composto per il 66% di lana e per il 34% di poliammide, con una fodera 52% viscosa e 48% poliestere. Per mantenerla sempre in perfette condizioni, si consiglia un lavaggio a secco e l’uso di un panno morbido.

Il massimo dello stile ad un piccolo prezzo

Il prezzo di questa giacca a quadri di Mango è di 79,99 euro, un costo adeguato alla qualità del prodotto. Considerando che si tratta di un capo classico che dura nel tempo e si adatta a tutte le occasioni, siamo certi che si tratti di un acquisto perfetto, il cui prezzo si ammortizzerà con il tempo.