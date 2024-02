Ecco la collezione Primark di Paula Echevarría per indossare abiti comodi tutto il giorno

Paula Echevarría, la rinomata attrice e influencer, ha nuovamente collaborato con Primark, il marchio di moda low cost più famoso al mondo, per creare la sua terza collezione di abbigliamento esclusiva. Dopo il successo delle sue precedenti linee, Paula Echevarría introduce una nuova gamma di capi di abbigliamento di base, versatili e confortevoli, che rispondono alle esigenze e ai gusti delle donne contemporanee e che si inseriscono perfettamente nelle tendenze della moda per questo inverno.

La nuova collezione Primark di Paula Echevarría

Se desideri rinnovare il tuo guardaroba con capi che ti facciano sentire elegante e sofisticata, la collezione di Paula Echevarría per Primark ha quello che fa per te. Tra le proposte si trovano blazer, completi, pantaloni eleganti, gilet, gonne pantalone e camicie. Tutti con disegni, stampe e taglie che si adattano alle tendenze e alla tua figura.

I prezzi, come nelle precedenti collaborazioni tra l'attrice e il brand irlandese, sono molto accessibili. Infatti, si possono trovare t-shirt o felpe con prezzi tra i 6 e i 13 euro, pantaloni a poco più di 20 euro, giacche per 32 euro o jeans e gonne per 18 e 20 euro, mentre gli accessori hanno un costo intorno ai 3,50 euro e le borse solitamente costano circa 14 euro.

I capi di abbigliamento che spiccano nella collezione di Paula Echevarría per Primark

Abbiamo già detto che la collezione è molto varia, ma uno dei completi più vistosi è composto da un gilet femminile con una scollatura a cuore, una gonna pantalone corta e un blazer oversize, tutto in grigio. Questo look è ideale per l'ufficio, una riunione o un evento, e si abbina perfettamente con un paio di stivali neri robusti con fibbia che danno un tocco androgino.

Un'altra opzione è l'insieme di camicia e pantaloni grigi con righe diplomatiche, che offre un'alternativa al classico duo di camicia bianca e pantaloni eleganti neri. Questo look è perfetto sia per l'ufficio che per il weekend, e puoi completarlo con un paio di scarpe con tacco o delle sneaker bianche, a seconda dell'occasione. È infatti uno dei preferiti sui social network dai fan di Paula Echevarría, quindi affrettati perché sta andando a ruba.

I cappotti e le giacche primaverili della collezione

Nonostante la collezione di Paula Echevarría per Primark sia stata lanciata in pieno inverno, la verità è che presenta capi molto primaverili. In questo senso, spicca ad esempio il cappotto militare corto in grigio mélange, con un design a doppio bottone e risvolti strutturati che gli conferiscono un tocco elegante. Questa giacca è perfetta per mostrare i tuoi jeans preferiti e dargli un tocco diverso.

Un altro capo che amerai è la giacca bomber in pelle sintetica, con un tono di pietra morbido che le dà un tocco femminile e dolce. Questa giacca è ideale per le giornate più fresche e può essere abbinata a un abito, una gonna o un paio di pantaloni.

Se preferisci i cappotti lunghi, la collezione di Paula Echevarría per Primark ha anche opzioni per te. Una di queste è la trench classica, con un design leggero e senza tempo che non passa mai di moda. Questo capo è ideale per i giorni di pioggia, e puoi indossarlo con qualsiasi look. Il colore beige è un basico che si abbina a tutto.

E ovviamente, non può mancare l'indispensabile impermeabile. L'impermeabile della collezione di Paula Echevarría per Primark ha un design con la vita raccolta e bottoni a pressione che gli danno un tocco femminile e moderno. Ha anche un cappuccio, nel caso in cui ti sorprenda un acquazzone.

La moda sportiva più confortevole e di alta qualità

La collezione di Paula Echevarría per Primark include anche una gamma di abbigliamento sportivo che è perfetto sia per l'attività fisica che per i tuoi momenti di relax. Questi capi hanno un tocco anni '80 che li rende unici e originali, e sono realizzati con tessuti confortevoli ed elastici che si adattano al tuo corpo.

Uno dei capi più innovativi sono i tute senza cuciture, disponibili sia in modelli corti che a lunghezza intera. Queste tute sono ideali per lo yoga, il pilates o qualsiasi altro esercizio che richiede flessibilità e mobilità. Inoltre, sono molto facili da abbinare con la bomber menzionata in precedenza e delle scarpe da ginnastica robuste, per creare un look comodo ma anche molto stiloso.

E ovviamente, non può mancare la tuta della collezione con felpa corta e pantaloni coordinati, ma ci sono anche top con schiena a nuotatore, felpe corte e joggers, in colori come grigio, nero o rosa. Questi capi sono perfetti per stare in casa, andare in palestra o fare commissioni. Inoltre, puoi aggiungere accessori alla moda, come un cappello di jeans e una borsa a tracolla, per dare un tocco chic al tuo look.

Come puoi vedere, la collezione di Paula Echevarría per Primark è una delle più attese della stagione, e non a caso. Con questi capi potrai vestire comoda e alla moda tutto il giorno, adattandoti a qualsiasi occasione. Non pensarci troppo e corri al tuo negozio Primark più vicino, o visita il loro sito web, per scegliere i tuoi preferiti prima che si esauriscano!