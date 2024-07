Ecco la borsa di Stradivarius che si ispira a Guess

Nella nuova collezione per questa stagione, la borsa di Stradivarius ispirata al modello di Guess è diventata un must.

Si tratta di una borsa trapuntata di medie dimensioni con inserti metallici color oro realizzata in pelle sintetica. Il prezzo del modello Guess è di 135 euro. Se vi piace il design della borsa e pensate che si adatti al vostro stile, sarete felici di sapere che Stradivarius ha lanciato una borsa simile a soli 19,99 euro.

Ecco la borsa di Stradivarius che vi conquisterà

Questa borsa shopper media è la versione budget friendly di quella di Guess e sta letteralmente andando a ruba. In tessuto trapuntato e di colore nero, ha una chiusura a zip che è un grande vantaggio per la sicurezza e, a differenza dell'originale, ha manici e una catena rimovibile in modo da poterla portare come preferite: a tracolla, a mano o a spalla. Senza dubbio, è una borsa molto comoda e pratica per il look di tutti i giorni, adatta allo shopping, in ufficio o per prendere un caffè con gli amici.

Rivestita in poliuretano, misura 32 centimetri di larghezza x 24 centimetri di altezza x 11 centimetri di profondità. Offre la giusta quantità di spazio per trasportare tutto l'essenziale e c'è spazio anche per un tablet o un'agenda per andare al lavoro, che possono essere inseriti nella borsa senza problemi.

Come abbinarla

Per combinarla con stile, vogliamo suggerirvi alcuni look che vi piaceranno sicuramente. Per essere comode e alla moda, potete scegliere una abito in maglia di lunghezza midi e un paio di stivali con suola in gomma. Un cappotto lungo o una giacca da aviatore sono un'ottima opzione per riscaldarsi, mentre per un look da tutti i giorni si può anche andare sul sicuro con jeans, una camicia bianca in popeline e una giacca a vento. Oppure un gilet in maglia con scollo a V e stampa a rombi. Aggiungete degli stivaletti con tacco e una pelliccia di media lunghezza e sarete perfette. Anche i pantaloni in similpelle sono molto popolari in questa stagione e potete indossarli per sfoggiare con stile questa borsa di Stradivarius. Scegliete un paio di pantaloni neri e abbinateli a una felpa e a un biker, anch'esso nero. Le calzature migliori per questo outfit sono un paio di stivaletti in stile militare con suola spessa e lacci.

5/5 - (8 votes)