Ecco il vestito perfetto di Asos per voi: dettagli e caratteristiche

A volte, la scelta vincente è quella di puntare su capi versatili che possono essere indossati durante tutto l'anno. L'arte è nel saperli abbinare nel modo più chic. Quindi, vogliamo presentarvi questo abito firmato Asos. Si tratta di un abito midi viola con una stampa affascinante che va benissimo non solo per l'inverno ma anche per la stagione successiva.

L'abito midi viola di Asos: una scelta di stile

L'abito firmato Vila si contraddistingue per il collo alto, ideale per la stagione invernale, con maniche amplie e un design in tessuto leggero plissettato, ed è composto al 100% da poliestere.

Per mantenere l'abito Asos sempre impeccabile, è necessario seguire le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta.

Consigli per abbinare l'abito di Asos

A seconda della stagione, possiamo scegliere diversi abbinamenti. Se lo acquistiamo e lo indossiamo subito, possiamo abbinarlo con collant, leggings e anche con stivali alti o un bel paio di décolleté. Tuttavia, è perfetto anche con gli stivaletti o con le scarpe da ginnastica, per un look più casual e comodo.

Quando le temperature scendono, l'abito si sposa perfettamente con un cardigan o un blazer, una giacca a vento o un bel cappotto caldo. Nella stagione più mite, invece, possiamo optare per sandali flat o con tacco, o per una zeppa più comoda.

Guida all'acquisto

Questo abito con stampa floreale è disponibile sul sito di Asos, famoso per la vastità di capi proposti. Il prezzo è di 63,99 euro e attualmente è disponibile nelle taglie dalla 36 alla 44.

Vila: il marchio di scelta

Nato sotto l'ispirazione urban, Vila, è il marchio favorito nei paesi scandinavi, che unisce tessuti di qualità e tagli raffinati per creare una collezione di capi di tendenza, ragione per cui Asos ha scelto di includere questo marchio nel suo sito web.

Stampe floreali e pizzo sobrio caratterizzano la sua gamma di abiti e bluse, mentre le giacche casual e la calda maglieria del marchio diventeranno i capi di punta del vostro guardaroba. Non perdete l'occasione di indossare questo abito senza tempo, ideale per diverse occasioni durante l'anno e in qualsiasi stagione, affrettatevi perché le taglie stanno andando a ruba!