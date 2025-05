Ecco il titolo rivisitato in italiano: “Scopri il prodotto Primark in ritiro: clienti ne prendono 10 alla volta! Non perderti l’occasione!”

Primark ha qualcosa di molto atteso. Questa catena, famosa per i suoi prezzi accessibili, ha annunciato una novità che ha messo in allerta i suoi clienti. La notizia ha spinto molte persone a correre nei negozi a acquistare il prodotto prima che possa esaurirsi definitivamente, con alcuni che ne acquistano addirittura dieci alla volta. Fai attenzione, perché Primark ritirerà il suo articolo più venduto, e la clientela sta facendo il possibile per accaparrarselo.

Primark dice addio al prodotto più amato

Se fai shopping da Primark, saprai che l’articolo più popolare della sezione bellezza è i dischetti struccanti. Tuttavia, sembra che questi stiano per scomparire completamente, sia nella versione piccola che in quella grande.

La motivazione di questa scelta è il desiderio di Primark di puntare su una cosmetica più sostenibile ed ecologica. Molti clienti non riescono a credere che dovranno rinunciare a questo prodotto, una presenza costante nei loro carrelli.

La notizia ha iniziato a circolare dopo che una dipendente di Primark nel Regno Unito ha pubblicato un video su TikTok, avvisando i consumatori riguardo al ritiro imminente dei dischetti struccanti usa e getta, come riportato da diverse testate.

Arrivano i nuovi dischetti struccanti riutilizzabili

È confermato che, come anticipato, Primark ha lanciato una nuova linea di dischetti struccanti riutilizzabili. Questi dischetti, realizzati in cotone biologico, possono essere lavati e riutilizzati più volte. Sono disponibili in confezioni da dieci dischetti al prezzo di 2,50 euro.

Tuttavia, molti consumatori non sembrano pronti a rinunciare ai dischetti usa e getta, che risultano pratici ed economici. Un pacco di 120 dischetti costa solo 0,75 euro e sono disponibili in due dimensioni. Inoltre, alcuni utenti sostengono che i dischetti riutilizzabili non siano altrettanto efficaci nell’eliminare il trucco, in particolare quello waterproof.

Malgrado le critiche, Primark è determinata a perseguire la sua nuova strategia, sottolineando che l’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti e offrire alternative più sostenibili. L’azienda assicura che i dischetti riutilizzabili sono altrettanto delicati ed efficaci, e basta lavarli una volta a settimana con acqua fredda e sapone neutro.