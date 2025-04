Ecco il titolo rielaborato in italiano: “Scopri la collezione di Primark: 5 pezzi di stoviglie per l’estate che non puoi perdere!”

Quest’estate, la tavola si prepara a brillare con un tocco di novità. Non è più necessario spendere una fortuna o affidarsi ai soliti negozi, come Sklum o Maisons du Monde, per ottenere uno stile marino, elegante e originale. Primark ha lanciato una collezione di stoviglie e accessori in ceramica con motivi marini che catturano immediatamente l’attenzione. Colori vivaci, forme giocose e prezzi che fanno sorridere. La parte migliore? Queste creazioni non sono solo perfette per i pranzi estivi, ma possono essere utilizzate tutto l’anno.

La collezione di stoviglie Primark per l’estate 2025

Se stai cercando di rinnovare la tua tavola per la stagione primaverile-estiva, Primark ha quello che fa per te, con una nuova gamma di piatti, bicchieri, ciotole e sottobicchieri, tutti ispirati al Mediterraneo e ai suoi design freschi.

Questa collezione include anche alcuni pezzi iconici che stanno già facendo furore sui social:

Set di 4 sottobicchieri con creature marine – 7,00 €

Bicchiere con cangretti in rilievo – 7,00 €

Piatto con bordo ondulato e sardine – 5,00 €

Set di 2 piatti piccoli con design di frutti di mare – 7,00 € (disponibili in due colori)

Ciotola per antipasti e salse con motivi marini – 9,00 €

Set di 4 bicchieri impilabili a forma di pesce – 14,00 €

Candela profumata con coperchio – 5,00 €

Difusore di aroma a forma di pesce – 7,00 €

Naturalmente, non possiamo dimenticare il protagonista delle tavole estive: la brocca a forma di pesce. Di un blu intenso e con una silhouette sinuosa, è perfetta per servire acqua, sangria o qualsiasi altra bevanda, ma soprattutto per mostrare il tuo stile unico.

Un’estetica costiera rinnovata

Ciò che rende questa collezione davvero speciale non è solo il design, ma anche la sua versatilità. Si adatta perfettamente a pranzi all’aperto in terrazza, picnic nei parchi, merende in spiaggia o cene improvvisate tra amici. I colori vivaci (rossi, blu, rosa pastello e turchesi) e le forme giocose conferiscono un’atmosfera festiva che invita a rimanere a tavola più a lungo.

Immagina di servire un risotto ai frutti di mare in un piatto a forma di aragosta. O di presentare il burro in un piccolo piatto a forma di sardina, con del pane fresco accanto. Questa è l’idea: trasformare l’ordinario in qualcosa di straordinario.

Pranzi all’aperto con stile

Per gli amanti delle celebrazioni all’aperto, Primark ha pensato a tutto. Da coperte da picnic abbinate alle stoviglie, a borse termiche con motivi marini, ideali per trasportare gli stuzzichini senza preoccupazioni. Questa collezione è tanto pratica quanto attraente: facile da pulire, resistente e leggera, perfetta per essere portata ovunque.

Inoltre, per gli appassionati di frutti di mare, ci sono anche fonti progettate appositamente per servirli. Dai modelli a forma di pesce a ciotole con disegni di granchi sui bordi, tutto invita a mettersi all’opera… o meglio, a mangiare gamberetti!

Un tocco mediterraneo a casa tua a prezzi accessibili

Questa collezione evoca ricordi di vacanze, momenti in cui ci si siede a tavola con il suono del mare in sottofondo. Anche se non hai la spiaggia a portata di mano, puoi ricreare quell’atmosfera a casa. Come? Scommettendo su dettagli come i difuori con aroma di limone, vasi in ceramica gialla o tovaglioli con stampe di aragoste che donano un’aria fresca e luminosa, tutti disponibili da Primark.

Se desideri rendere tutto ancora più speciale, gioca con i colori. Mescola i classici blu navy con bianchi immacolati, aggiungi un tocco di corallo rosso o giallo vibrante e avrai una tavola che sembra uscita da una cartolina.

Il punto forte? I prezzi. Questa collezione ha l’aspetto di pezzi di design, ma rimane fedele allo spirito low-cost di Primark. Ogni pezzo sembra uscito da un catalogo di decorazione, ma non supera mai i 14 euro. Stai attento, però: è probabile che volino via! Quando Primark lancia collezioni così belle e a questi prezzi, l’esaurito arriva più velocemente di un’onda sulla riva.