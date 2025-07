Ecco il titolo ottimizzato per Google Discover Italia: “Scopri la bici elettrica imperdibile a prezzi stracciati da Decathlon: non lasciartela scappare!”

Occasione imperdibile: Bicicletta elettrica pieghevole in offerta

Se stai considerando di passare a una bicicletta elettrica, questo è il momento giusto. Decathlon ha lanciato un’offerta straordinaria: la bicicletta elettrica pieghevole EVERCROSS EK6 è disponibile a 849,99 €, con uno sconto di ben 500 € rispetto al prezzo originale di 1.349,99 €. Questa promozione è valida esclusivamente online fino al 22 luglio, quindi non lasciarti sfuggire l’occasione!

Caratteristiche che fanno la differenza

Cosa rende questa bicicletta così speciale? Ecco alcuni dettagli salienti:

Batteria da 13 Ah e motore da 250 W, per raggiungere una velocità massima di 25 km/h.

e motore da 250 W, per raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Autonomia variabile tra 45 e 90 km, ideale per spostamenti quotidiani.

Pneumatici robusti da 20” x 4.0, perfetti per città e terreni accidentati.

Non è una semplice e-bike, ma un modello versatile che si adatta a diverse esigenze.

Design pratico e funzionale

Una delle caratteristiche più apprezzate è la possibilità di ripiegarla facilmente. Quando è chiusa, misura solo 93 x 55 x 76 cm, rendendola ideale per chi ha poco spazio a disposizione o la desidera trasportare nel bagagliaio dell’auto. Tuttavia, pesa circa 32 kg, un aspetto da considerare se devi sollevarla spesso.

Dotazione completa

La EK6 arriva già ben equipaggiata:

Suspensioni anteriori e posteriori

Freni a disco

Pannello LCD informativo

Illuminazione anteriore e posteriore

Cambio Shimano a 7 velocità

Inoltre, il pacchetto include una pompa, un lucchetto, attrezzi e caricabatterie, così puoi iniziare subito a pedalare.

Opinioni degli utenti

Molti utenti apprezzano l’equilibrio tra prezzo e prestazioni di questa bicicletta. Anche se non è la più leggera e i freni non sono dei migliori, per meno di 900 € offre caratteristiche notevoli. La EVERCROSS EK6 spicca nel mercato delle e-bike pieghevoli, con una combinazione vantaggiosa di autonomia, potenza e stabilità.

Conclusione: Un’offerta da non perdere

Naturalmente, ci sono alcuni svantaggi, come il peso e i freni meccanici. Tuttavia, considerando il prezzo, è difficile trovare un’altra bicicletta elettrica con queste specifiche. Questa promozione di Decathlon è tra le migliori attualmente disponibili. Se stavi cercando un segnale per fare il grande passo, eccolo qui. La EVERCROSS EK6 è la bicicletta che fa per te, e adesso è a un prezzo imbattibile.