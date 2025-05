Ecco il titolo ottimizzato per Google Discover Italia: “Scopri il ‘Primark italiano’ a Madrid: 1.000 metri di moda a prezzi shock! Non perdere l’occasione!”

Terranova s’installe à Madrid : une expérience shopping inédite

Le commerce en ligne connaît une croissance fulgurante ces dernières années. Pourtant, les centres commerciaux conservent leur attrait auprès des consommateurs. C’est dans ce contexte que s’ouvre une nouvelle boutique à Madrid, connue sous le nom de Primark italien, mais avec un style qui lui est propre et des prix défiant toute concurrence.

Il s’agit de Terranova, la marque italienne de mode à petits prix, qui fait son entrée au centre commercial X-Madrid à Alcorcón. Avec un espace impressionnant de 1.000 mètres carrés dédié à la mode familiale, cette enseigne s’impose rapidement dans la région de Madrid, promettant de transformer le paysage shopping. Contrairement à la perception souvent associée aux vêtements bon marché, Terranova se démarque par ses produits de qualité : des T-shirts à 8 ou 9 euros, des sweat-shirts modernes à 15 euros et des jeans au même prix, tout en offrant des designs contemporains, attirant ainsi une clientèle jeune à la recherche de style sans se ruiner.

Une nouvelle ère pour le shopping à Alcorcón

Terranova, membre du groupe Teddy (qui inclut des marques comme Calliope et Rinascimento), choisit X-Madrid comme plateforme stratégique pour son expansion. Cette décision vise non seulement à vendre, mais aussi à séduire, en attirant l’attention et en devenant un nouvel acteur incontournable du retail en Espagne.

Une offre complète pour toute la famille

Ce nouveau magasin n’est pas qu’une simple boutique de vêtements. Il propose une expérience d’achat intégrée, alliant mode, design et convivialité. Contrairement à d’autres magasins de la marque, l’emplacement d’X-Madrid offre des collections pour hommes et enfants, permettant à toute la famille de se vêtir sans se ruiner, ce qui est essentiel en ces temps difficiles.

Des chemises à partir de 10 euros

T-shirts à 8 ou 9 euros

Robes, jupes et pantalons ne dépassant pas 12 euros

Terranova se positionne comme une alternative attrayante à Madrid, en proposant des vêtements qui reflètent les dernières tendances et qui s’adaptent à chaque saison.

X-Madrid : un centre commercial innovant

X-Madrid ne ressemble à aucun autre centre commercial. Depuis son ouverture en 2019, il redéfinit le concept de shopping et de loisirs. Avec des installations uniques comme une vague artificielle pour le surf, un espace de plongée et un skatepark, il attire ceux qui recherchent une expérience enrichissante. Terranova s’intègre parfaitement dans ce cadre, offrant bien plus que des vêtements : c’est une expérience moderne et visuelle qui séduit le public fréquentant cet endroit singulier.

La boutique est conçue de manière contemporaine, avec un agencement ouvert et spacieux, permettant de se déplacer aisément, tout en intégrant des éléments technologiques qui améliorent l’expérience client. Aujourd’hui, un bon prix ne suffit plus ; les consommateurs recherchent une esthétique attrayante et un service rapide, des aspects que Terranova a parfaitement compris.

Un plan d’expansion ambitieux

L’ouverture de cette boutique à Alcorcón fait partie d’une stratégie d’expansion plus large, avec pour ambition d’accroître la présence de Terranova en Espagne. Bien que la marque ait été relativement discrète jusqu’à présent, des sources indiquent qu’une mégaboutique de 1.200 mètres carrés devrait bientôt voir le jour dans un autre site stratégique de la région.

Cette croissance s’appuie sur un partenariat avec Young Retail, une société spécialisée dans le développement de franchises, qui comprend bien le marché espagnol. Grâce à cette collaboration, Terranova peut identifier des emplacements prometteurs et s’adapter aux spécificités de chaque zone, se positionnant à côté de marques établies comme Mango, Etam et Miniso.

Impact local et création d’emplois

Au-delà de la mode, l’arrivée de Terranova a également un impact économique et social. La nouvelle boutique a généré entre 20 et 30 emplois directs, dynamisant ainsi le commerce dans le sud-ouest de Madrid. De plus, elle attirera davantage de visiteurs à X-Madrid, profitant indirectement à d’autres commerces de la zone, tels que des cafés, des magasins de accessoires et des espaces de loisirs.

Terranova : une marque avec un bel avenir

Fondée en 1988 en Émilie-Romagne, Terranova a bâti son succès sur une vision simple : offrir de beaux vêtements à prix abordables pour tous. Présente dans plus de 40 pays, elle ambitionne maintenant de reproduire ce modèle en Espagne, en s’adressant particulièrement aux jeunes et aux familles à la recherche d’options économiques sans sacrifier le style.